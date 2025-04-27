賴清德對產業界說明：對等關稅五原則應對

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
賴總統昨日率內閣成員與基隆產業代表座談，說明應對美對等關稅最新措施。記者黃義書／攝影
賴總統昨日率內閣成員與基隆產業代表座談，說明應對美對等關稅最新措施。記者黃義書／攝影

美國日前以「對等關稅」為由，宣布將對台灣加徵關稅，引發業界關注。賴清德總統昨（26）日表示，台灣第一時間籌組專業談判團隊，並秉持五大原則應對，包括積極爭取調降關稅、保障業界發展空間、加大採購與投資、解決出口管制與洗產地問題等手段，以爭取美國政府支持。

賴清德4月26日率領總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長龔明鑫、經濟部部長郭智輝等人前往基隆，與當地產業代表座談，說明政府因應美國擬對台祭出「對等關稅」的最新措施，並強調政府會全力與產業站在一起，共同面對挑戰。

面對美國對等關稅，賴清德表示，首先，台灣嚴陣以待，也已經籌組談判團隊，也秉持五個原則，會爭取調降關稅，保障業界發展空間，也會透過包括加大採購、投資，解決出口管制和洗產地等等手段，爭取美國政府支持。

賴清德接著表示，第二，在行政院院長卓榮泰院長領軍下，提出受影響產業的「照顧支持計畫」，原本規劃880億元，經過多次座談、聽取業界建議後，調整加碼至930億元，盼能更貼近企業需求，也希望各界持續提供建言，讓政策設計更具彈性與實用性。


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美國 賴清德 關稅

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