AI商機暢旺、拉貨潮提前 首季GDP估成長逾3%

行政院主計總處將於30日發布2025年第1季國民所得概估統計，預期在AI商機暢旺，以及受美國擬對進口產品課徵對等關稅的不確定性影響，市場預期心理帶動下游客戶提前拉貨，3月初起湧現急單潮，第1季的出口和投資表現都會很不錯。主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰表示，第1季經濟成長率3%以上是沒有問題的。

圖／經濟日報提供 蔡鈺泰指出，累計1至3月第1季出口1,295.8億美元，較原先預期高出80億美元，不僅出口表現亮眼，我國第1季投資表現也不錯。惟民間消費部分在扣掉物價影響後，要達到原先預測的2.1%，則有難度。

川普4月2日宣布大規模對等關稅，隨後在4月9日暫緩，給予各國90天緩衝期與美國協商，原先預計新關稅會在7月上路，未料4月23日川普則又再度改口，最快可能在二至三周內重新對部分國家實施對等關稅。

對此，蔡鈺泰表示，可以預期的是「拉貨潮近期仍會持續」，因此預估今年第2季經濟成長表現仍會不錯。但，下半年就必須密切關注關稅政策所帶來的不確定性，尤其對我國出口的影響是必然的。

蔡鈺泰說明，由於這波關稅戰是由美國發動，而台灣跟美國之間的貿易又非常密切，因此只要美國有什麼風吹草動，對台灣的影響就會很大。

此外，值得注意的是，雖然今年第1季經濟成長率預測仍在3%之上，但主計總處也列出牽動經濟發展的五項重要不確定性，第一就是美國關稅策略與各國回應方式，這將影響全球經貿活動、通膨及供應鏈。

第二是AI等資訊科技發展與應用進程，及相應的硬體需求變化；第三還有地緣政治衝突（中東與俄烏戰爭）和平發展進程，對全球經濟成長助力及緩和原物料價格上漲壓力的影響。

第四則是中國大陸經濟成長表現對全球經濟的影響；第五項不確定因素為各國貨幣政策動向對國際金融市場與實體經濟的影響。