每周一勢／新創前五大應用領域 健康醫療稱冠

經濟部中小及新創企業署FINDIT平台資料顯示，2024年底我國新創企業五大應用領域依序為「健康醫療」、「媒體與娛樂」、「食品與餐飲」、「消費產品」，及「其他硬體」。

股份有限公司家數占六成

我國新創企業以股份有限公司家數最多，共5,972家，占比62.36%，有限公司為3,604家，占比37.64%，主因是新創企業募資時，須釋出股權換取資金，故多為股份有限公司。

圖／經濟日報提供

經營八年以上企業占比達46%

以經營年數觀察，新創企業經營未滿一年者，占整體新創企業家數比率為0.30%，經營一至三年6.45%、三至五年15.9%、五至八年30.6%。經營八年以上者占比46.66%。