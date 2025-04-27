台灣168／上月外匯存底寫次高紀錄

經濟日報／ 本報訊
川普掀起關稅風暴，熱錢持續出走，導致新台幣3月重挫。聯合報系資料照
川普掀起關稅風暴，熱錢持續出走，導致新台幣3月重挫。聯合報系資料照

川普掀起關稅風暴，熱錢持續出走，導致新台幣3月重挫，央行也加大阻貶力道，不過央行公布的3月外匯存底金額為5,780.22億美元，仍寫下歷史次高紀錄。

出口逾495億美元 連17紅

財政部公布3月暨第1季出口統計，受到美國關稅戰前拉貨潮帶動，3月出口495.7億美元，創歷史單月新高；年增18.6%，連續17個月正成長；第1季出口1,295.8億美元，為歷年同期新高，比去年第4季再成長2.9%，表現淡季不淡。

信用卡簽帳金額降至3,722億

根據32家發卡機構自行揭露的信用卡資料，統計今年3月簽帳金額降至3,772億元，較2月減少181億元，單月下滑4.58%，與去年3月相比，則上揚366億元，年增率10.76%，刷新歷年3月最佳成績。

上市櫃營收4.1兆 寫最強3月

上市櫃營收4.1兆 寫最強3月。聯合報系資料照
上市櫃營收4.1兆 寫最強3月。聯合報系資料照

上市櫃公司3月營收合計4.14兆元，月增13.9%，年增18.9%，是歷年最強3月、歷年單月次高，連13個月站在3兆大關之上；首季營收11.51兆元，為史上最強第1季。法人指出，主要受惠於對等關稅引發搶運潮、AI相關應用需求帶動。

台幣 川普 風暴

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