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360°MOBILITY Mega Shows今落幕 開啟智慧移動新篇章

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
360° MOBILITY Mega Shows 展期四天吸引來自全球超過110國的專業買主與參觀者，展現台灣在智慧與綠色移動領域的國際吸引力。圖／貿協提供
360° MOBILITY Mega Shows 展期四天吸引來自全球超過110國的專業買主與參觀者，展現台灣在智慧與綠色移動領域的國際吸引力。圖／貿協提供

2025年360°MOBILITY Mega Shows今（26）日落幕，主辦單位貿協表示，4天展期吸引來自全球超過110個國家、4000名國際參觀者到場，共同見證台灣在全球智慧移動產業中的關鍵地位與創新能量。

貿協表示，今年360°MOBILITY Mega Shows展覽整合「台北國際汽機車零配件展（Taipei AMPA）」、「台灣國際智慧移動展（E-Mobility Taiwan）」，並與「台北國際車用電子展（Autotronics Taipei）」同期展出。360°MOBILITY Mega Shows是貿協推出的全新品牌，2025年首度登場。

今年展會以「Drive Smart, Drive the Future」為主題，涵蓋智慧車電系統、電動車解決方案、充電基礎設施、先進駕駛輔助系統（ADAS）、車用電子、車輛零組件、改裝配件等領域，貿協表示，展會期間共進行271場次一對一洽談，預估促成近3000萬美元商機。

因應全球產業供應鏈重組與美國關稅政策影響，主辦單位首度規劃「前進美洲系列活動」，協助業者掌握北美市場商機，活動包括「美國商機日」、「NexaMotion Group採購政策說明會」，以及「從亞洲到墨西哥：汽車產業新鏈結」論壇，提供策略建議與市場實務方向，吸引200位產業代表參加。

貿協表示，「XMobility Startup Hub新創展區」也成為亮點之一，聚集來自台灣、以色列、加拿大等地的創新團隊，展示智慧移動、能源科技與交通解決方案的前瞻技術。透過「XMobility PowerUp & MeetUp」活動，提供新創團隊公開發表創新構想，也與國際買主深度交流，多家團隊獲得潛在合作機會。

美國 車用電子

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