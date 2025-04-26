東南亞四國太陽能遭課高關稅 法人估台廠助益有限

美國商務部宣布，針對過去陸資太陽能廠選擇作為洗產地的東南亞四國徵收高額關稅，國內大型法人機構認為，此舉短期國內太陽能廠較難受惠，因美國業者將提前和陸廠拉貨，同時中國廠商仍能從東南亞未遭制裁國家出口，以及國內廠商需重建海外銷售通路，因此，對族群維持中立看法。

分析師表示，美國商務部這次針對東南亞過去為中資太陽能廠洗產地的主要四個國家，課徵最高達3,521%的關稅，控訴過去陸資廠商透過中國政府補貼大量傾銷太陽能產品至美國市場。

根據訪查，國內太陽能龍頭廠表示，短時間內對整體營運表現幫助不大，過往出貨至美國比重不高，且尚須觀察美國對台灣未來關稅稅率的變化，目前積極發展歐洲如德國等市場，未來會以全球佈局為主，降低單一市場風險。

另外，也有太陽能廠認為，短時間較難看到轉單機會，除印尼目前仍有許多陸資太陽能廠出貨未受到影響外，現階段針對陸資太陽能產品的相關制裁仍不明朗，是否涵蓋上游原料等仍需觀察未來政策而定。

法人機構表示，整體來看，相關制裁仍待美國貿易委員會投票決議，在此之前美國當地業者將提前和陸廠拉貨，同時陸資廠商目前仍能從東南亞如印尼等未遭制裁國家出口，以及國內廠商仍需重新建立海外銷售通路，在國內太陽能產業短時間營運環境無明顯改善情況下，對族群維持中立看法。