點名社宅改革三問題都卡關 民團批內政部背棄居住正義

立法院日前審查《住宅法》修正草案，針對社會住宅需求調查、租屋資訊透明化、包租代管失衡等長期存在的問題，多位立委與民間團體提出修法建議。民團與會後痛批，內政部以「維持政策彈性、無須修法」為由，全面反對所有修法條文，連先前曾表示願意研議的項目也不支持入法，背棄當初居住正義的承諾。

民間長期推動居住改革的團體OURs質疑，政府規劃2032年前要興建25萬戶社宅，但內政部掌握需求的資料竟然還停留在14年前的調查報告，戶數、地點、房型配置是否符合實際需求，根本沒有清楚掌握。

OURs指出，若沒有法律授權建立全國統一的社宅登記平台，各縣市也無法整合需求資訊、檢核資格，事實上，內政部曾在今年3月的公聽會上表態願意研議平台設置，但卻又在修法審查時反對把這項機制明文化，令人不解。

OURs指出，在租屋市場資訊透明化部分，政府每年編列上百億租金補貼，但租金資料至今缺乏屋齡、物件型態、每坪單價等細項分類，導致租金行情失真，甚至出現「台北租金比新北便宜」等荒謬數據。

OURs表示，內政部雖曾承諾要改善統計方式、補強資料分析，但若不修法強制落實，是否又要讓民眾「相信政府，再等八年」？

另一項備受關注的包租代管政策，也因誘因設計不足，導致「代管」比例大幅超過「包租」，無法真正穩定租金、照顧弱勢。

OURs指出，內政部每年政策計畫雖規劃包租與代管各半，但實際上包租比例僅約23%，且逐年下滑，民間與部分立委因此主張，應提高包租經費補助、租稅優惠，並與衛福部協作提供弱勢承租戶支援，但內政部依然以「不應限制政策彈性」為由反對修法。

OURs質疑，內政部曾親口承諾會努力提高包租比例，若沒有修法授權與誘因設計，請問內政部要如何兌現承諾？難道繼續靠空口說白話，要求市場「自行配合」？

回顧過去，即使有明文修法規範，政府也可能怠於履行，例如2021年《住宅法》規定應制定社宅分級收費原則，但至今四年過去仍未完成。OURs批評，若連寫進法律都能拖延不做，政府更難讓人相信不用修法就能改革。

OURs強調，居住政策攸關千萬租屋族與社宅需求戶的權益，內政部若一味以「政策彈性」為擋箭牌，拒絕回應各界合理改革訴求，恐怕只是變相背棄居住正義的承諾。