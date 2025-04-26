東南亞拚轉型 菲律賓成投資熱點 專家：EV、AI有商機

工研院產科國際所（ISTI）副組長吳佩玲25日現身「菲律賓投資論壇」，並分享中國及東南亞市場的最新經濟概況，她表示，隨著整片地區的經濟規模持續擴大，也帶動當地產業結構開始升級，並逐步朝中高所得國家（JDP）的門檻邁進，如從EMS代工往設計與系統整合延伸，並吸引更多技術密集型外資（EV、電池、AI相關應用），同時也讓產業結構向高附加價值轉型。

吳佩玲表示，隨著全球經濟逐漸透明化，投資者對於不同市場的風險認識也在改變，尤其是發展中的市場如菲律賓，其相對的經濟風險較低，吸引了不少台灣企業的目光。

她指出，目前許多產業正朝著高技術與設計導向的方向轉型，從傳統的勞工密集產業向技術密集型領域轉型。電子產業在這一波轉型中扮演了重要角色，特別是半導體及電動車市場等領域，無疑是未來的投資重點。此外，報告提到，菲律賓作為外資投資的熱點，其市場對於美國、日本及中國的出口依賴度相對分散，進一步降低了市場風險。

在基礎建設以及能源領域的發展上，各國不斷投入資源，這將進一步推動相關產業的增長，特別是電動車和充電基礎設施的需求將持續上升。面對進一步的市場變遷，台灣企業需評估新興市場的潛力，關注技術創新和產品升級。

此外，吳佩玲也重申了進口市場的多元化對於產業發展的重要性，這不僅可分散風險，還能增強供應鏈的穩健性。在此背景下，企業需要把握機會，積極參與這一轉型過程，不僅要關注當前市場的變遷，更應對未來潛在的投資機會保持靈活應對。

吳佩玲強調，隨著全球經濟生態的演變，台灣企業面對新市場的開啟、風險的評估以及技術的進步，需作出相應的準備與調整，以保持在國際市場中的競爭力和優勢。