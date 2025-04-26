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我產品出口美國 5月7日起要附聲明書
針對美方關切中國洗產地問題，經濟部二十五日表示，為防杜他國貨品藉由我國違規轉運，經濟部公告，從二○二五年五月七日起，出口人出口我國產製（ＭＩＴ）貨品至美國，應簽具「輸美國貨品原產地聲明書」，具結產地屬實。
經濟部表示，美國對各國課徵對等關稅後，高稅率國家產品可能流向低稅率國家，透過更換產地標示、重新包裝或簡單加工等方式轉運美國。一旦這些產品透過我國轉運至美國以規避高關稅，將影響我國國際信譽，及向美方爭取較優惠的關稅待遇。
經濟部呼籲，出口加附「輸美國貨品原產地聲明書」並不是要限制貨品出口，而是希望和出口商通力合作，防杜洗產地等違規行為，共同維護臺灣的貿易利益及經濟發展。
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