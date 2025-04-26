今年經濟成長 台經院下修至2.91%

台灣經濟研究院昨日下修今年經濟成長率預測，預估今年全年經濟成長率為百分之二點九一，較一月預測值下修○點五一個百分點，其中美國關稅戰衝擊就占了○點二四個百分點，另外○點二七個百分點則來自主計總處數據調整基期墊高影響，今年經濟成長將呈現「前高後低」格局。

台經院院長張建一指出，百分之二點九一的預測數據跟國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）日前逆勢上修台灣今年經濟成長展望至百分之二點九，相當接近。至於為什麼台經院對於今年全年ＧＤＰ沒有下修那麼誇張？主要是因為第一季經濟成長率不錯、第二季則有短急單湧現，這些急單來自美國及東南亞的資通訊相關產品，今年前二季「台灣景氣存有超額利潤」。

對於現在短急單湧現，市場瘋狂採購生產，增添下半年的景氣不確定性，台經院景氣預測中心主任孫明德形容是「寅吃卯糧」。

張建一也示警，俗話說月亮初一、十五不一樣，但美國總統川普則是初一、初二就不一樣，台灣景氣目前只能看到第二季，九十天之後有什麼變化很難預料，因為現在關稅談判好像在漫天喊價。這樣的不確定性也反映在三月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點續呈下跌態勢，且單月跌幅創下近年新高紀錄，顯示廠商對未來景氣多持審慎，甚至偏向悲觀的態度。

物價方面，台經院預測不變，仍預期二○二五年ＣＰＩ成長率為百分之一點九五，主因隨著ＯＰＥＣ+（石油生產國合作聯盟）結束減產、非ＯＰＥＣ（石油輸出國組織）國家增產，以及全球石油需求不確定性升高，國際機構普遍預期油價將呈續跌態勢。不過鑒於服務類價格僵固性仍高，因此，台經院預測今年ＣＰＩ（消費者物價指數）成長率不變。

展望二○二五年，台經院提醒，全球經濟仍將面臨諸多挑戰，例如美國關稅政策實施時程與影響範圍、主要國家央行貨幣政策分歧、貿易衝突升溫下的中國經濟表現，以及全球ＡＩ（人工智慧）熱潮能否延續等，都將影響台灣貿易、投資與消費表現，值得預先研判並加以關注。

另外，張建一也示警，須關注美元變化，美元不一定升值，當然，美元升值有利美國進口，但川普絕對不會讓美元貶值，美元貶值會讓美國人的購買力下降。

孫明德也提醒，現在台灣只注意到關稅戰，但須提防川普下一步展開貨幣戰，且絕對不能小看貨幣戰威力，初估新台幣匯率還有百分之十的升值空間，「台灣要小心，除了關稅，升值也是壓力」，如果新台幣有升值空間，廠商應該要趕快避險。