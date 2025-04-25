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防洗產地 經濟部：5月7日出口MIT貨品至美國應附聲明書

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部公告自5月7日，出口我國產製（MIT）貨品至美國時，應簽具「輸美國貨品原產地聲明書」。圖／聯合報系資料照片
經濟部公告自5月7日，出口我國產製（MIT）貨品至美國時，應簽具「輸美國貨品原產地聲明書」。圖／聯合報系資料照片

為了全面防堵「洗產地」，以維護台製貨品外銷權益，經濟部公告自5月7日，出口我國產製（MIT）貨品至美國時，應簽具「輸美國貨品原產地聲明書」，具結產地屬實。

經濟部表示，美國對各國課徵對等關稅後，將造成各國間稅率差距，高稅率國家產品可能流向低稅率國家，透過更換產地標示、重新包裝或簡單加工等方式轉運美國，一旦這些產品透過我國轉運至美國以規避高關稅，將影響我國國際信譽，及向美方爭取較優惠的關稅待遇。

經濟部強調，MIT就要是MIT，出口加附「輸美國貨品原產地聲明書」並非限制貨品出口，而是希望和出口商通力合作，防杜洗產地等違規行為，共同維護臺灣的貿易利益及經濟發展。

此外，經濟部為協助業者順利將貨品出口美國，日前邀請美國專業律師說明美國原產地規則及通關實務，並分享美國海關判定原產地案例，與會業者達3000人。

經濟部表示，將持續關注美國情勢發展，適時邀請美國律師再度說明美國課稅措施及通關實務，協助廠商順利出口貨品，業者在出口產品前，應與美國客戶充分溝通，或透過美國海關（CBP網站：https://www.cbp.gov/）申請預審產地，以維護自身權益。

經濟部 美國 關稅

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