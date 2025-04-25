快訊

問題不在關稅！是美國人「這習慣」太糟…川普亂砍後座力大「一戰二戰為此引爆」

「人民頭上三把刀」 誰把立法院長逼上凱道？

俄烏和談接近成功？ 川普呼籲：俄烏直接舉行高層會談 完成和平協議

台經院示警貨幣戰將開打

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

川普關稅戰重擊全球經濟，台經院景氣預測中心主任孫明德也提醒，現在台灣只注意到關稅戰，但須提防川普下一步展開貨幣戰，且絕對不能小看貨幣戰威力，初估新台幣匯率還有10%的升值空間。

孫明德預警，從歷任美國總統的經濟政策觀察，美國歷次關稅戰通常會伴隨貨幣戰，目前關稅戰接近告一段落，下一步恐為貨幣戰，特別是針對日本、台灣、越南、泰國。

分析，美國過去都是逼亞洲國家升值，這次貨幣戰之所以可怕，是因為人民幣近來一直在貶值，許多東南亞國家跟中國大陸做的生意比美國更多，像是新加坡、馬來西亞的貨幣就有可能跟著人民幣一起貶。但，反觀日本、台灣、泰國、越南就有可能被美國逼得升值，這就會形成有的國家升值有的國家貶值，而我們跟他們的價差就會出現影響。

孫明德還提到，如果現在各國因為高關稅問題而不把產品賣到美國，就有可能變成大家「網內互打」、「互相亂賣」，誰價格低誰就賣得更好，此時貨幣彼此之間的相互價格變化，也會影響台灣對第三國或間接的貿易。因此，「絕對不能小看好貨幣戰的威力」。

對於主要貨幣匯價走勢，台經院院長張建一指出，美元不一定升值，但川普絕對不會讓美元貶值，因為美元貶值會讓美國人的購買力下降。孫明德則說，「台灣要小心，除了關稅，升值也是壓力」，如果新台幣有升值空間，廠商應該要趕快避險。

新台幣 美國 關稅

延伸閱讀

俄烏戰爭很快達成和平？川普：俄國將持續掌控克里米亞

川普要求選民登記時提供公民身分證明 聯邦法官擋下

「習近平致電非示弱」 川普上任百日專訪：貿易協議3、4周內完成

強硬面對關稅！川普態度軟化反洩1訊號 外媒分析：習近平賭美會讓步

相關新聞

今年經濟成長 台經院下修至2.91%

台灣經濟研究院昨日下修今年經濟成長率預測，預估今年全年經濟成長率為百分之二點九一，較一月預測值下修○點五一個百分點，其中...

我產品出口美國 5月7日起要附聲明書

針對美方關切中國洗產地問題，經濟部二十五日表示，為防杜他國貨品藉由我國違規轉運，經濟部公告，從二○二五年五月七日起，出口...

強調已備妥因應方案 卓揆：台美關稅 5月一定可談

美國總統川普最新放話，對兩到三周內無法達成協議的國家，會重啟對等關稅。立委關切台美關稅談判進度，行政院長卓榮泰昨（25）...

嚴防洗產地…台製貨品輸美 要附聲明書

全面防堵「洗產地」，經濟部昨（25）日公告，從2025年5月7日起，出口人出口我國產製（MIT）貨品至美國，應簽具「輸美...

川普執政近100天 學者：台灣不是美優先事項

美國總統川普即將執政滿100天，但其對台態度依舊不明，引發討論。有學者指出，台灣還不在川普政府的最優先事項上，或許要到川...

賴總統傾聽業界心聲 撥補台電千億 盼電價凍漲

賴清德總統昨（25）日表示，近期聽到業界的共同心聲，希望面對關稅時能降低生產成本，更盼電價凍漲，行政院提出以歲計賸餘撥補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。