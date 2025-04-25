台經院示警貨幣戰將開打

川普關稅戰重擊全球經濟，台經院景氣預測中心主任孫明德也提醒，現在台灣只注意到關稅戰，但須提防川普下一步展開貨幣戰，且絕對不能小看貨幣戰威力，初估新台幣匯率還有10%的升值空間。

孫明德預警，從歷任美國總統的經濟政策觀察，美國歷次關稅戰通常會伴隨貨幣戰，目前關稅戰接近告一段落，下一步恐為貨幣戰，特別是針對日本、台灣、越南、泰國。

分析，美國過去都是逼亞洲國家升值，這次貨幣戰之所以可怕，是因為人民幣近來一直在貶值，許多東南亞國家跟中國大陸做的生意比美國更多，像是新加坡、馬來西亞的貨幣就有可能跟著人民幣一起貶。但，反觀日本、台灣、泰國、越南就有可能被美國逼得升值，這就會形成有的國家升值有的國家貶值，而我們跟他們的價差就會出現影響。

孫明德還提到，如果現在各國因為高關稅問題而不把產品賣到美國，就有可能變成大家「網內互打」、「互相亂賣」，誰價格低誰就賣得更好，此時貨幣彼此之間的相互價格變化，也會影響台灣對第三國或間接的貿易。因此，「絕對不能小看好貨幣戰的威力」。

對於主要貨幣匯價走勢，台經院院長張建一指出，美元不一定升值，但川普絕對不會讓美元貶值，因為美元貶值會讓美國人的購買力下降。孫明德則說，「台灣要小心，除了關稅，升值也是壓力」，如果新台幣有升值空間，廠商應該要趕快避險。