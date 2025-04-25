台經院下修GDP增幅至2.91% 認為急單拉貨效應恐寅吃卯糧

台灣經濟研究院昨（25）日下調今年經濟成長率預測，預估今年全年經濟成長率為2.91%，較1月預測值下修0.51個百分點。台經院景氣預測中心主任孫明德指出，目前短急單湧現，其實在「寅吃卯糧」，增添下半年的景氣不確定性，今年經濟成長走勢恐將呈現「前高後低」格局。

台經院下修今年全年經濟成長率為2.91%，預測數據跟國際貨幣基金（IMF）日前逆勢上修台灣今年經濟成長展望至2.9%，已相當接近。台經院表示，此次預估較1月預測值下修0.51個百分點，其中有0.24個百分點則是川普對全球加徵10％關稅的影響。

台經院分析川普對等關稅衝擊

台經院院長張建一指出，今年前二季「台灣景氣存有超額利潤」，他分析，主要是因為第1季經濟成長率不錯、第2季則有短急單湧現，這些急單來自美國及東南亞的資通訊相關產品。張建一表示，國際市場爭搶資通訊業急單，支持台灣的民間投資與消費力抗川普關稅的威脅，2月以來的提前拉貨急單，「應會熱到第2季，這是目前看的清楚的部份」。

不過，張建一示警，90天之後（指7月2日恢復對等關稅）就不知道了，因為關稅談判好像在漫天喊價。而這樣的不確定性也反映在3月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點續呈下跌態勢，且單月跌幅創下近年新高紀錄，顯示廠商對未來景氣多持審慎甚至偏向悲觀的態度。

對於現在短急單湧現，市場瘋狂採購生產，增添下半年的景氣不確定性，台經院景氣預測中心主任孫明德形容是「寅吃卯糧、預支未來」。全年經濟成長將呈現「前高後低」格局。

台經院認為，隨著提前拉貨效應減退，下半年外需恐將明顯轉弱；此外，全球經濟放緩，導致金融市場波動加劇，近期股市表現疲弱，進一步產生負財富效果，連帶影響民眾消費意願。

值得注意的是，台經院在本次預測下修民間投資與消費表現，其中民間投資成長率降至4.10%，較前次預測時下修1.56個百分點；民間消費成長率降至1.97%，則較前次預測下修0.14個百分點。

張建一表示，雖然民間消費與投資動能仍具支撐，但受地緣政治風險上升與貿易摩擦加劇影響，全球金融市場波動擴大，企業資本支出轉趨觀望，民眾消費意願也出現降溫。

至於在物價部分，台經院預測維持2025年CPI成長率為1.95%，與上次一致。