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嚴防洗產地…台製貨品輸美 要附聲明書

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
從2025年5月7日起，出口人出口我國產製（MIT）貨品至美國，應簽具「輸美國貨品原產地聲明書」，具結產地屬實。聯合報系資料照
從2025年5月7日起，出口人出口我國產製（MIT）貨品至美國，應簽具「輸美國貨品原產地聲明書」，具結產地屬實。聯合報系資料照

全面防堵「洗產地」，經濟部昨（25）日公告，從2025年5月7日起，出口人出口我國產製（MIT）貨品至美國，應簽具「輸美國貨品原產地聲明書」，具結產地屬實。

經部表示，一旦有偽造產地、偽造生產證明的行為，依據貿易法得處警告、最高300萬元罰鍰；情節重大者，得廢止出進口廠商資格。

經濟部杜絕洗產地
經濟部杜絕洗產地

由於美國原產地認定規定與台灣不同，經濟部呼籲，業者可在出口前向美國海關（CBP）申請預審產地，以維護權利。

貿易署指出，美國對各國課徵對等關稅後，將造成各國間稅率差距，高稅率國家產品可能流向低稅率國家，透過更換產地標示、重新包裝或簡單加工等方式轉運美國。即所謂「洗產地」漏洞。

一旦這些產品透過我國轉運至美國以規避高關稅，將影響我國國際信譽，及向美方爭取較優惠的關稅待遇。因此，為防杜他國貨品藉由我國違規轉運，經濟部因此要求廠商立切結，昨日正式公告，從5月7日起，簽具「輸美國貨品原產地聲明書」，具結產地屬實，才能以MIT貨品輸美。

官員強調，MIT就要是MIT，出口加附「輸美國貨品原產地聲明書」並不是要限制貨品出口，而是希望和出口商通力合作，防杜洗產地等違規行為，共同維護台灣的貿易利益及經濟發展。

貿易署表示，若違反輸美國貨品原產地聲明者，依據貿易法第28條規定，出口貨品若有產地標示不實，得處警告、6萬至300萬元罰鍰或停止輸出入貨品，情節重大者，得廢止出進口廠商資格。

經濟部近日積極動員機械和工具機等業者，透過線上諮詢與美國專業律師洽商美國原產地規則及通關實務，並借鑑美國海關判定原產地案例，經濟部統計，業界已逾3,000人參與，避免遭遇「洗產地」違規轉運。

經濟部指出。在實務上，美國海關是以個案認定產品是否為實質轉型，包括附加價值、用途、特性是否實質改變、過去判例、函釋等等，經濟部舉例，曾有大陸廠商在墨西哥組裝馬達，該馬達又是特定用途，因內含大陸零組件，美國海關認定是大陸製造。

經濟部長郭智輝日前表示，現行台灣針對產品在台附加價值超過35%，就認定是台灣製造（MIT），未來會考慮逐步加嚴；對於台灣、美國對於原產地認定標準不同，經濟部建議廠商出口前事先向美國海關申請預審。

郭智輝指出，經濟部積極推動非紅供應鏈，未來汽車也會比照電子資通商品，排除大陸供應鏈，但需要一點時間，「現在35%規定，搞不好會再繼續往前走」。

海關 經濟部 美國

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