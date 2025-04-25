賴總統傾聽業界心聲 撥補台電千億 盼電價凍漲

賴清德總統昨（25）日表示，近期聽到業界的共同心聲，希望面對關稅時能降低生產成本，更盼電價凍漲，行政院提出以歲計賸餘撥補台電1,000億元，希望電價持續凍漲，「在這關鍵時刻，錢要花在刀口上」，賴清德說，希望大家支持讓電價不要調漲，與業界共體時艱。

賴總統昨日出席台南安平產業園區「與傳統產業業者座談」，會中表示，政府與美國進行關稅談判，會把握國家利益優先，以及各行各業持續發展的空間，做好保護中小微型企業的工作。

台南市安平產業園區廠商協進會理事長鄭丞焜、台灣區製衣工業同業公會理事長吳道昌、台灣保健營養食品工業同業公會理事長鄭育修等出席座談活動。業者反映意見包括產業支持方案申請流程應簡化、紡織原料防範洗產地、產業AI化等政策面提出建議。

賴總統提到，近期他聽到業界一個共同心聲，希望面對關稅時，能降低生產成本，至少不要再提高，進而盼電價凍漲。

他指出，政院24日通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，提出以歲計賸餘挹注台電1千億元，希望電價持續凍漲。而在野黨希望每人普發1萬元，預計2,300多億。賴總統表示，他認為在這個關鍵時刻，錢要花在刀口上，希望大家支持政府，讓台電繼續經營，電價不要調漲，與業界共體時艱。

陪同出席的經濟部長郭智輝回應產業意見，提出海外通路布局、AI人才培育、融資貸款、開拓多元市場等措施，協助廠商因應關稅衝擊。