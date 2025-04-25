川普執政近100天 學者：台灣不是美優先事項

美國總統川普即將執政滿100天，但其對台態度依舊不明，引發討論。有學者指出，台灣還不在川普政府的最優先事項上，或許要到川普執政滿一年對外提出期中報告後，到時台灣對川普政府的定位才會更明朗；而有涉外人士認為此時正值美中貿易戰之際，若執政快滿一年的賴清德總統此時過境美國，恐激化美中矛盾。

美國喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心24日以川普執政100天的台美關係為題，邀請學者專家座談。

帕米爾諮詢公司資深顧問John Tai說，川普政府執政100天中，台灣尚不是美國最優先的事項。現階段要評估川普政府的對台政策，時機尚早，或許要到川普執政滿一年，對外提出期中報告以後，大家才能一窺川普的國家安全戰略，到時台灣對川普政府的定位才會更明朗。

現任美商亞洲集團資深副總裁馬翊庭表示，川普政府上任後，很顯然更注重內政議題；川普政府很多的行政命令和動作都專注在解決移民問題和提升政府效率上。

至於在外交方面，馬翊庭認為，川普政府在這100天中更關注西半球和烏克蘭，這也讓大家對川普政府的印太戰略霧裡看花，尤其川普談及台灣的態度反覆，一下子認為台灣應該支付美國更多錢、質疑台灣把美國的半導體生意都搶走，但一下子川普又多次稱讚台積電。

另，川普上台後，一致要求包括日本、南韓和歐盟等盟友提高國防支出，外界憂心美國是否會改變長久以來的外交立場；馬翊庭也分析，川普不願說明美國是否協防台灣，對台維持戰略模糊其實與美國過去的政策一致。