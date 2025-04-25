強調已備妥因應方案 卓揆：台美關稅 5月一定可談

美國總統川普最新放話，對兩到三周內無法達成協議的國家，會重啟對等關稅。立委關切台美關稅談判進度，行政院長卓榮泰昨（25）日答詢表示，「5月一定可以」，他表示我方已備妥方案，可以在最快時間內啟動談判。

同時，因應美國關稅不確定性衝擊市場經濟，卓榮泰證實，央行正在研議擴充國安基金與設立主權基金可行性，待成熟時機將提出具體方案。

卓榮泰談話重點

立院院會昨日進行總質詢，針對美國對等關稅談判，國民黨立委賴士葆質詢，我方到底何時可以開始與美方談判？卓榮泰回應，台美已在4月11日進行視訊會議。但賴士葆表示，這不是談判，這叫做「準備庭」，談判還沒有開始。

對於第2次的接觸，卓榮泰表示，會爭取最快的時間，但基於雙方的默契，在事情到達前，不宜對外說明，政府也已備妥方案。

賴士葆追問，具體時間是否能在5月底前？卓榮泰鬆口表達，「5月一定可以」。至於關稅底線為何，卓榮泰回應，交給談判團隊，將來在談判進行過程中，會堅持對台灣最有利的方向。

此外，國民黨立委羅明才也提到，政府應思考將龐大外匯存底轉化為談判籌碼，成立主權基金，借鏡新加坡與挪威模式，協助台灣企業走向國際。同時，國安基金規模應與時俱進，從目前約5,000億元擴大至至少2兆元。

卓榮泰表示，央行確實正進行（主權基金）相關研議，待成熟時機將提出具體方案。他也坦言，面對關稅新政策，世界貿易秩序重整後，國安基金現有規模確實不足，目前也正在研議調整。

他表示，目前台灣擁有充足的外匯存底，央行在外匯政策上始終維持高度靈活性，並未進行直接干預匯率，但持續透過審慎機制，維持台幣匯率的穩定性。針對外匯存底中大宗配置的外國公債，卓榮泰指出，央行目前正進行持續評估，並將現階段視為「觀察期」，尚未作出調整方向的最終決策。