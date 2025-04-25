經部：台智電4月獲國際信評 拚5月完成增資作業

經濟部表示，泛官股售電公司「台智電」4月已取得中華信評、標準普爾A-等評等結果，同時希望5月完成股東增資作業，未來將有更大空間與離岸風電開發商談判。此外，台智電積極和3-1風場協商CPPA等條件，預期6月會完成簽署第1份契約。

經濟部標準檢驗局長陳怡鈴今天接受自由時報「官我什麼事」訪問表示，2020年開始推行綠電交易，累計至今已成交70億度綠電轉供，換算約為9000座大安森林公園一年的吸碳量。參與企業家數方面，2020年只有9家企業參與，之後每年呈現跳躍式成長，根據2025年最新統計，已有553家企業參與綠電交易。

至於中小企業購買綠電情形，陳怡鈴強調，事實上，近年來中小企業都沒缺席購買綠電，每年都有中小企業參與交易家數占比近20%。

陳怡鈴表示，經濟部標準局發行綠電交易憑證，秉持公開公正，要求所有資料都要可以追溯來源，避免環境效益被重複計算，綠電交易憑證也獲RE 100等國際承認。

為協助企業購買綠電，陳怡鈴表示，從2個方向努力，包括積極布建綠電，以及更多綠電進入自由市場；另外，在需求端加強買賣雙方媒合。

陳怡鈴表示，平均每年有1.5GW離岸風電進入自由市場，屋頂型太陽能光電則已簡化審查程序，許多案場已進入交易市場，去年全年有1000光電案場進入自由市場，今年累計前4月，已有超過1000家企業進入自由市場，顯見鬆綁程序讓案場逐步進入自由市場的成效。

經濟部除跨部會鼓勵官股銀行參與風電聯貸案，也主導成立泛官股售電公司「台灣智慧電能」（台智電）。陳怡鈴表示，台智電4月已經取得中華信評、標準普爾A-等評等結果，優於一般企業，這也代表台智電獲得更好的財務擔保條件，未來會有更大空間與開發商討論。

在台智電增資方面，陳怡鈴表示，目前股東已著手簽署合資協議書，希望在4月底前完成所有簽署，並在5月完成整體的增資作業。此外，台智電積極和3-1風場協商企業購售電合約（CPPA），預期6月會完成簽署第1份契約，也已初步接洽3-2風場。