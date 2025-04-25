台灣央行第2季降息？ 央行理事、台經院院長分析這麼說

川普關稅戰威脅全球經濟，也讓各國央行傷透腦筋，外界關心台灣央行何時降息因應經濟不確定性？對此，央行理事、台經院院長張建一25日表示，利率現在不是我國央行關心的重點。

張建一分析，先前央行關注通膨，不過今年消費者物價上漲率可望降至1.9%左右水準，已經低於2%通膨警戒線。且台美情況不同，美國CPI降溫，但還在2%之上，Fed褐皮書也指出有看到物價蠢蠢欲動現象，換言之，聯準會有機率升息，通膨仍是關鍵。

台灣央行目前對於利率的考量點又是什麼？張建一分析，房價好不容易控制下來，如果央行降息，房貸成本下滑，有可能又再度點燃房市熱度，這並非央行所樂見。