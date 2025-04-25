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聯合再生澄清「中國貼牌」、「洗產地」不實指控 所有交易皆合法規

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯合再生今日澄清有「中國貼牌」、「洗產地」不實指控，強調所有交易皆合法規再生啟動能源揭轉型計畫，致力成為台灣在國際供應鏈的後盾。圖／聯合再生提供
聯合再生今日澄清有「中國貼牌」、「洗產地」不實指控，強調所有交易皆合法規再生啟動能源揭轉型計畫，致力成為台灣在國際供應鏈的後盾。圖／聯合再生提供

針對今日立法院質詢過程，有立法委員質疑部分業者有「中國貼牌」、「洗產地」事宜。聯合再生嚴正澄清，強調公司所有商業交易皆依法合規，從未有任何形式的產地標示造假或不當補助申請，聯合再生亦於4月17日已主動函復主管機關國發會，針對所有交易進行完整說明。任何意圖使聯合再生能源無辜捲入不實輿論，嚴重損及品牌信譽的行為，聯合再生能源對此深表遺憾，並重申以下四點事實：

一、完全依法進行進出口貿易

自2022年6月17日經濟部修正進口規定起，進口非中國製太陽能模組需檢附完整產地證明，確認模組及其電池並非產自中國之情況下，允許進口非中國製造的太陽能模組。部分客戶於太陽能案場興建合作過程中，或有指定非聯合再生自製、而是他廠產品情況下，本公司依法依規配合辦理貿易程序，並無所謂「洗產地」或「中國製品貼MIT」情形。

二、土耳其與越南交易皆屬正常商業模式，並未進入台灣供應鏈

針對質疑的兩筆交易案，聯合再生說明如下：

土耳其客戶案：由客戶指定中國地區電池片供應商直接出口至土耳其，聯合再生僅為品牌維護與通路支援角色，未經台灣報關或轉運。

JA Solar越南製模組案：應台灣系統客戶實際需求，由聯合再生協助採購越南製模組，完全符合政府產地規定，且品牌與型號均登錄於能源署平台可查。

三、不實指控已對企業聲譽造成實質傷害

聯合再生能源一向尊重民意機關監督職能，但針對未經查證即公開揭露特定交易資訊情況，已對本公司造成商業信譽受損，亦對員工士氣與正常營運產生不良影響。

四、無謂謠言，本公司持續投資台灣技術研發，落實本土製造與國際布局

聯合再生聲明強調，公司深耕台灣製造多年，並持續投入研發高防鹽、全黑美學、高防眩光等高附加價值模組，亦積極拓展海外布局，提升MIT品牌競爭力。我們堅信產業升級應建立於誠信與創新，而非政治化指控與誤導。

聯合再生鄭重呼籲，針對再生能源產業進行討論或監督時，應以事實為依據，避免因片面訊息而誤導社會觀感，進而傷害社會大眾對於台灣綠能產業的整體信任基礎。對於嚴重損及公司聲譽的不實指控，本公司保留進一步法律行動權利。

太陽能 聯合再生

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