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SCFI 運價指數連二跌！周跌幅1.65% 大陸到北美貨量減4成

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

美國總統川普發動對於關稅戰，對於全球市場貨量還是造成影響，由於事件一直在變化當中，業界推估，大陸地區出貨北美的貨量減少4成，然而運價衝擊比市場預期還小，最新一周遠東到美西及遠東到美東運價表現穩健，每FEU(40呎櫃)小漲。

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於25日出爐，指數下跌22.74點至1347.84點，周跌幅1.65%。國內的物流業者分析，現階段中國大陸到北美的貨量約減少4成，但是運價都沒有什麼變動，主要還是因為市場還是有需求，只是面對高關稅，無法出貨，客戶大多先觀望。

根據最新一期出爐運價，全球各大廠商都還在調整因應策略，SCFI運價指數變動不大，指數小跌出現連二跌；最令市場驚訝北美線量減少4成，價格都沒有什麼變化，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達2,141美元，較前一期上漲38美元，漲幅1.8%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達3,257美元，較前一期上漲6美元，漲幅0.18%。

本周的運價，反而是遠東到歐洲運價下滑波及到SCFI整體運價表現，每TEU(20呎櫃)達1,260美元，較前一期下跌56美元，週跌幅4.25%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,129美元，較前一期下跌32美元，跌幅0.79%；

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)與前一期上漲4美元，漲幅0.88%；遠東到日本關西、遠東到日本關東、遠東到韓國每TEU(20呎櫃)與前一期持平。

貨量

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