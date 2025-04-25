比關稅戰更可怕的貨幣戰要來了？ 台經院：廠商快避險

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經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料照
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料照

川普關稅戰重擊全球經濟，也讓各國央行傷透腦筋。對此，央行理事、台經院院長張建一25日示警，須關注美元變化；台經院景氣預測中心主任孫明德也提醒，現在台灣只注意到關稅戰，但須提防川普下一步展開貨幣戰，且絕對不能小看貨幣戰威力，初估新台幣匯率還有10%的升值空間。

張建一指出，美元不一定升值，當然美元升值有利美國進口，但川普絕對不會讓美元貶值，美元貶值會讓美國人的購買力下降。孫明德則說，「台灣要小心，除了關稅，升值也是壓力」，如果新台幣有升值空間，廠商應該要趕快避險。

孫明德分析，美國過去都是逼亞洲國家升值，這次貨幣戰之所以可怕，是因為人民幣近來一直在貶值，許多東南亞國家跟中國大陸做的生意比美國更多，像是新加坡、馬來西亞的貨幣就有可能跟著人民幣一起貶。但，反觀日本、台灣、泰國、越南就有可能被美國逼得升值，這就會形成有的國家升值有的國家貶值，而我們跟他們的價差就會出現影響。

孫明德還提到，如果現在各國因為高關稅問題而不把產品賣到美國，就有可能變成大家「網內互打」、「互相亂賣」，誰價格低誰就賣得更好，此時貨幣彼此之間的相互價格變化，也會影響台灣對第三國或間接的貿易。因此，「絕對不能小看好貨幣戰的威力」，目前台灣只注意到我們對美國賣了什麼，但其實台灣還有很多商品是透過東南亞，還有些是透過中國賣過去的。

至於新台幣可能升值空間，孫明德估計，日圓已經升值約10%，近日明顯感覺到日本與美方談判時態度轉趨強硬，日圓升值可能到此為止，換言之，如果日本可以擋下來，預料美國也不會對台灣和南韓太過苛求，新台幣升值或許可把日圓作為基準，估有10%的升值空間，但務必要做好貨幣戰的心理準備。

新台幣 美國 關稅

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