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遭質疑洗產地 聯合再生：進出口完全依法

中央社／ 新竹25日電

太陽能聯合再生今天針對立法委員質疑業者有「中國貼牌」、「洗產地」發布聲明表示，完全依法進行進出口貿易，土耳其與越南交易皆屬正常商業模式，並未進入台灣供應鏈。

聯合再生表示，公司所有商業交易皆依法合規，從未有任何形式的產地標示造假或不當補助申請，公司亦於4月17日主動函復主管機關國發會，針對所有交易進行說明。

聯合再生指出，2022年6月17日經濟部修正進口規定，進口非中國製太陽能模組需檢附完整產地證明，確認模組及其電池並非產自中國的情況下，允許進口非中國製造的太陽能模組。

聯合再生表示，部分客戶於太陽能案場興建合作過程中，或有指定非聯合再生自製、而是他廠產品的情況下，公司依法依規配合辦理貿易程序，並無所謂「洗產地」或「中國製品貼MIT」情形。

至於土耳其客戶案，聯合再生指出，客戶指定中國地區電池片供應商直接出口至土耳其，聯合再生僅為品牌維護與通路支援角色，未經台灣報關或轉運。

至於JA Solar越南製模組案，聯合再生表示，應台灣系統客戶實際需求，聯合再生協助採購越南製模組，完全符合政府產地規定，且品牌與型號均登錄於能源署平台可查。

聯合再生指出，公司一向尊重民意機關的監督職能，但針對未經查證即公開揭露特定交易資訊的情況，已對公司造成商業信譽受損，亦對員工士氣與正常營運產生不良影響。

聯合再生表示，公司深耕台灣製造多年，並持續投入研發高防鹽、全黑美學、高防眩光等高附加價值模組，亦積極拓展海外布局，提升MIT品牌競爭力。堅信產業升級應建立於誠信與創新，而非政治化指控與誤導。

太陽能 聯合再生

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