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嚴防洗產地 經部：5月7日起出口MIT貨品至美要附聲明書

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

為積極備戰台美對等關稅談判，針對美方關切中國洗產地問題，經濟部25日表示，為防杜他國貨品藉由我國違規轉運，經濟部基於貿易管理需要，公告從2025年5月7日起，出口人出口我國產製(MIT)貨品至美國，應簽具「輸美國貨品原產地聲明書」，具結產地屬實。

經濟部表示，美國對各國課徵對等關稅後，將造成各國間稅率差距，高稅率國家產品可能流向低稅率國家，透過更換產地標示、重新包裝或簡單加工等方式轉運美國。一旦這些產品透過我國轉運至美國以規避高關稅，將影響我國國際信譽，及向美方爭取較優惠的關稅待遇。

經濟部呼籲，MIT就要是MIT，出口加附「輸美國貨品原產地聲明書」並不是要限制貨品出口，而是希望和出口商通力合作，防杜洗產地等違規行為，共同維護臺灣的貿易利益及經濟發展。

另外，經濟部還提到，為協助業者順利將貨品出口美國，已於4月24日邀請美國專業律師說明美國原產地規則及通關實務，並分享美國海關判定原產地案例，與會業者達3,000人。美國律師提供具體詳細解答，交流熱烈，業者反應良好。

經濟部指出，將持續關注美國情勢發展，適時邀請美國律師再度說明美國課稅措施及通關實務，協助廠商順利出口貨品。經濟部並籲請業者出口前，應與美國客戶充分溝通，或透過美國海關(CBP網站：https://www.cbp.gov/)申請預審產地，以維護自身權益。

川普 關稅

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