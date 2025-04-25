信心崩盤？台經院3月營業氣候測驗點跌幅創紀錄

隨著川普政府連番調整關稅政策，推動美國製造，導致全球貿易摩擦升溫，且市場瀰漫著濃濃不確定氛圍，台經院25日發布3月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點均呈下跌態勢，且單月跌幅創下近年新高紀錄，顯示廠商對未來景氣多持審慎甚至偏向悲觀的態度。

台經院指出，在國內方面，受惠於AI需求強勁，加上客戶因應美國關稅變數提前拉貨，3月製造業出口、生產與外銷訂單均較上月明顯成長，帶動當月景氣看好的廠商比例明顯上升。然而，美國關稅政策反覆，加上各國談判進展不明，增添全球經濟不確定性，使製造業看壞未來半年景氣的廠商比例顯著上升。

台經院對製造業廠商所做2025年3月問卷結果顯示，認為當月景氣為「好」比率為34.0%，較2月29.5%增加4.5個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為21.7%，較2月23.9%減少2.2個百分點；由整體廠商對未來半年景氣看法加以觀察，看好廠商由2025年2月的35.1%減少15.4個百分點至當月的19.7%，看壞比率則由2月的12.6%增加17.2個百分點至當月的29.8%。

將上述製造業對當月及未來半年景氣看法比率的調查結果，經過模型試算後，2025年3月製造業營業氣候測驗點為95.00點，較2月修正後之97.71點減少2.71點。

服務業部分，台經院表示，同樣受到川普政策可能衝擊國內產業，下游需求轉弱，加上金融市場表現疲軟，令零售與金融相關業者對未來半年景氣轉為保守看待。

在未來半年景氣看法上，隨著川普關稅政策可能衝擊國內產業，導致下游需求趨緩，加上近期股市疲弱影響，壓抑財富效果，雖電價宣布凍漲，民眾對通膨前景仍存疑慮，抑制消費信心，故看壞未來半年景氣表現的零售業者與批發業者明顯多於看好；儘管聯準會降息時程與幅度進一步遞延，有利於我國銀行業維持穩定的利差收益表現，然美國關稅戰引發國際貿易波動，增加企業授信風險與呆帳壓力，加上政策不確定性與地緣風險升高，導致股市震盪加劇，影響銀行投資操作與獲利能力，故銀行業者多持平看待未來半年景氣表現。

將上述服務業對景氣看法調查結果，經過模型試算後，2025年3月服務業營業氣候測驗點為88.51點，較2月修正後之93.01點減少4.50點，呈現連續三個月下跌的態勢。

至於在營建業方面，台經院指出，儘管營造業受惠於部份大型公共工程如水利、交通等建設進度如期推進，但受選擇性信用管制、股市表現不佳及新青安貸款效果遞減影響，房市交易量恐將下滑。同時，川普關稅政策帶來的經濟不確定性，可能抑制終端需求並拖慢產業擴廠腳步，進一步壓抑工業不動產市場需求。

經模型試算後，本次營建業2025年3月營業氣候測驗點為94.34點，較2月之101.87點下跌7.53點，再次轉為明顯下滑的態勢。