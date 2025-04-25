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泰創去年獲利創新高 擬配發每股現金股利2元

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導

泰創（6750）董事會通過2024年度合併財務報告，全年合併營收達35.95億元，稅後淨利1.67億元，歸屬母公司業主淨利 1.22億元，每股盈餘3.61元，創下歷史新高。董事會並通過盈餘分配案，每股分配現金股利2元，股息殖利率約5%。

泰創2024年12月完成現金增資募集，以1,000萬股每股溢價30元募集3億元資金，目前股本約4.32億元，現金增資後有助充實營運資金供業務成長所需，及改善財務結構降低負債比率。

該公司今年第一季合併營收累積達11.38億元，較去年同期成長率高達七成，增資效益顯現，不受近期美國政府對等關稅衝擊影響，主要係集團早於川普第一任期關稅政策時即耕耘印度及東南亞工程服務團隊。

由於供應鏈移轉並非一朝一夕可成而是長期趨勢，近期川普政府對等關稅衝擊下，加速供應鏈風險分散及產業分工群聚效應，未來幾年國內外工程服務需求成長樂觀。

泰創集團母公司泰創工程創立已逾30年，大陸子公司泰創成立逾20年，台灣子公司太創能源成立逾10年，印度子公司成立逾5年，集團服務內容從無塵室整體工程，機電空調節能系統整合、太陽能發電系統工程等；服務產業涵蓋光電半導體等高科技產業、生技產業、公共工程、飯店或廠辦等。服務據點除台灣總部，海外據點有中國大陸（昆山、東莞）、越南（河內）、泰國（曼谷）、印度（邦加羅爾、海得拉巴、清奈）等。

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