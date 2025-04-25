泰創去年獲利創新高 擬配發每股現金股利2元

中央銀行限期建商取得土地之後，必須18個月內開工，否則就要求銀行收回建商貸款，現在已成為建商沉重的包袱，加上美國總統川普關稅政策衝擊經濟，房市景氣更差。銀行人士指出，現在房市買方有三個理由不看屋，而銀行更最怕這類建商。

2025-04-25 10:00