饕客經濟力吃出新高度 首季餐飲業、飲料店營業額雙破歷史紀錄
據經濟部統計，餐飲業2025年第一季營業額達2,739.8億元，其中餐館2,235.3億元、外燴及團膳承包業165.8億元與飲料店338.6億元，而整個餐飲業與餐館、飲料店的第一季營業額，皆創下有統計以來的單季歷史新高。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，餐飲業為國內店面市場一大主力，近期隨著相關產業發展火熱，知名商圈店租行情有望持續上揚。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，不少民眾考慮以餐飲業做為創業第一步，不過近年來因為原物料飆漲，加上各商圈景氣回流，店租亦蠢蠢欲動。
徐佳馨指出，目前店租雖仍未完全漲回疫情前夕水準，惟逐漸高漲的租金勢必侵蝕獲利，加上不少餐飲業已經走向集團化，多數業者已將品牌投入資本市場，因此個人化的餐飲業要拚出一片天，在2025年餐飲業已是戰國時代之際，將是一大的挑戰。
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