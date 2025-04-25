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隱眼四雄看第2季漸入佳境 關稅戰對產業正面看待

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

中美貿易戰升溫，亞洲隱形眼鏡品牌市占有望受惠。由於國際四大隱形眼鏡品牌皆為美商企業，隨著美中課稅衝突升級，在中國市場的價格競爭力恐受壓抑，市場預期將讓亞洲本土品牌與代工廠迎來市占提升契機。觀察台廠隱形眼鏡四雄晶碩（6491）、精華（1565）、望隼（4771）與視陽（6782）普遍預估第2季營運可望優於去年同期，產業景氣有望逐季回升。

精華表示，美中貿易戰開打，對亞洲隱形眼鏡業者可望帶來正面效益。由於國際隱形眼鏡四大品牌皆屬於美商，包括嬌生、愛爾康、酷柏及博士倫。隨著關稅戰開打，國際四大廠產品在中國的售價一但提高，將使競爭力下降。市場推估，國際四大廠在中國的市占率約四成左右，屆時將提供在地品牌擴張市占的機會，代工廠跟著受惠。

以在手訂單來看，精華看第2季營收約與首季相當，產能利用率在六到七成，但仍會略優於去年同期。精華表示，過往第2季因是新品推出旺季，因此，通常會較首季成長，但今年客戶暫無新品推出，所以表現較平淡，加上，中國大陸市場近年無論618檔期或雙11檔期皆因消費低迷，降低行銷活動力道，因此，電商節慶效應已不明顯。

晶碩表示，美國市場占營收比重很低，關稅戰主要造成的影響在匯率，美元近期波動大，若美元持續貶值，隱形眼鏡業者多以美金計價，容易損害到毛利率。不過，另一方面，美國此次發動關稅戰，可能引發亞洲國家對美系品牌的反制，美系隱形眼鏡在亞洲的市占恐下滑，將提供未來營運想像空間。

展望第2季，晶碩預期營收將有5-10%的季增率，可望逐步脫離首季的低谷。主要成長動能仍來是日本與歐洲市場。尤其隨著晶碩歐洲矽水膠短天期新品已取證並開始銷售，今年該區業績勢必有強勁增長。

望隼表示，因應日本開學季及中國的618檔期，預期客戶訂單將持續回流；此外，第2季將取得中國市場矽水膠彩片證照，隨著新產品的持續推出及市場拓展計畫的推進，預計整體營收成長將會逐季往上。

由於望隼的主力市場在中國，法人推估，隨著美中關係趨於緊張，國際四大品牌在當地的競爭力相對減弱，有助中國本土品牌擴大市占。望隼將順勢受惠，帶動全年在中國市場的營收成長約15%。

視陽美國市場營收占比不到一成，目前尚未受到關稅政策實質影響。展望第2季，公司表示，日本市場除了矽水膠彩拋穩定出貨，另在散光隱形眼鏡的需求帶動下，成長動能受到看好；歐洲矽水膠透片與老花隱形眼鏡訂單展望亦樂觀。看好本季營收將優於首季與去年同期。

隱形眼鏡

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