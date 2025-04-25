衛星產業景氣抗壓 具國防軍事特性 華通、昇達科營運看增

儘管近期美國對等關稅上路，但由於衛星製造具備國防與軍事特性，供應商的認證程序耗時且門檻高，短期內不易更換，加上火箭發射時程與美國 FCC 的發射數量要求，使得衛星製造相對不受景氣波動影響，相關台廠可留意華通（2313）、昇達科（3491）。

法人分析，即便關稅可能導致終端消費需求放緩，對衛星產業造成一定干擾，但仍維持原先預估：2025 年全球 LEO（低軌道）衛星發射量將達 3,500～4,000 顆，年增約 30～40%。台廠相關供應商營運動能仍可望受惠。

其中，華通作為台灣最早投入衛星板研發的 PCB 廠，預計 2024 年衛星板營收占比將近兩成。2025 年第1季，受惠於泰國新廠開出產能，加上主要客戶發射頻率提高，衛星板出貨動能轉強。預估 2025 年在泰國廠產能挹注下，衛星板營收占比將突破兩成，後市可期。

昇達科主力產品為金屬波導元件與天線，應用涵蓋 4G/5G 回傳網路及低軌衛星。公司為美系兩大低軌衛星營運商供應商之一，2024 年衛星相關營收占比約四成。預估 2025 年，隨第一大客戶發射數量年增 30～40%，第二大客戶進入發射高峰期，營運成長將明顯加速。