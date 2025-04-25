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民代批重科技、輕傳產？ 高市經發局否認

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
記者郭韋綺／翻攝
記者郭韋綺／翻攝

高雄市議員方信淵質疑，經發局業務報告比重放在科技，反而對傳產螺絲扣件產業關心甚少，批市府重科技、輕傳產，面對關稅戰來襲，岡山螺絲扣件傳產3萬5千名員工何去何從，籲市府未雨綢繆。經發局回應，將與外貿協會專案討論協助扣件業者出國拓銷，除美國市場外，開發更多多元市場。

方信淵指出，美國關稅戰浪潮來襲，國內傳統產業都繃緊神經，目前勞工局針對高雄市2456家產業，已實地拜訪1750家，反觀經發局業務報告大篇幅在講高科技，尤其是台積電，反而對大岡山傳統扣件產業1500家螺絲公司，總計3萬5千名員工，何去何從，勞工生計如何保障，才是該關心的，批市府重科技、輕傳產。

方信淵認為，經發局應跟勞工局積極配合共同訪視產業，才能未雨綢繆，透過政府協助讓產業在這波關稅衝擊後還能繼續生存，此外台灣螺絲出口占美國92%，如何分散市場也很重要，他要求經發局協助螺絲業者與中鋼協談降低鋼材價格、融資貸款、給予租稅優惠或減免、拓展海外通路、協助升級轉型。

經發局長廖泰翔強調，市府絕不會重科技、輕傳產，螺絲扣件產業是系統性問題，4初以來與螺絲扣件公會商業會、扣件公會都有緊密聯繫。

廖泰翔進一步解釋，過往螺絲扣件產業主要競爭者與美國有最惠國待遇、或WTO合作，原先關稅是低於台灣的，上個月美國232條款納入25%關稅於3月12日實施後，台灣與各國都是站在同一個基準點，中國關稅比較高，達40%。

廖泰翔表示，目前觀察結果發現，供應鏈完整大型螺絲扣件廠商影響不大，但中小企業與美國通路議價能力弱比較辛苦，因此已主動對接中央各個專案，包含專案融資、低利貸款等介入協助，並在下個月與外貿協會專案討論，協助扣件業者出國拓銷，除美國市場外，開發更多多元市場。

廖泰翔說，台灣螺絲扣件產業上游材料來自中鋼，鋼材品質優於中國，考量螺絲標準品影響大，而特殊規格銷售影響小，將持續辦理課程協助業者提高螺絲生產精密度，提升競爭力，另海外拓銷方面，與外貿協會討論後，最快這個月或下個月就會有專案推出。

傳統產業 外貿協會 美國 關稅

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