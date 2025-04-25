台經院下修今年 GDP 至2.91% 前二季景氣存有超額利潤

台灣經濟研究院25日下調今年經濟成長率預測，預估今年全年經濟成長率為2.91%，較1月預測值下修0.51個百分點，其中美國關稅戰衝擊就占了0.24個百分點，另外0.27個百分點則來自主計總處數據調整基期墊高影響，今年經濟成長將呈現「前高後低」格局。

台經院院長張建一指出，2.91%的預測數據跟國際貨幣基金（IMF）日前逆勢上修台灣今年經濟成長展望至2.9%，相當接近。至於為什麼台經院對於今年全年GDP沒有下修那麼誇張？主要是因為第1季經濟成長率不錯、第2季則有短急單湧現，這些急單來自美國及東南亞的資通訊相關產品，今年前二季「台灣景氣存有超額利潤」。

對於現在短急單湧現，市場瘋狂採購生產，增添下半年的景氣不確定性，台經院景氣預測中心主任孫明德形容是「寅吃卯糧」。

張建一也示警，俗話說月亮初一十五不一樣，但美國總統川普則是初一初二就不一樣，關於台灣景氣目前看得清楚的只到第2季，90天之後會出現什麼變化，大家都不知道，因為現在的關稅談判好像在漫天喊價。而這樣的不確定性也反映在3月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點續呈下跌態勢，且單月跌幅創下近年新高紀錄，顯示廠商對未來景氣多持審慎甚至偏向悲觀的態度。

此外，張建一還提醒，接下來今年內需表現不穩定會是讓人比較擔心的部分，因為股市下跌，民眾消費信心下滑，若電價今年能不漲就不要漲，目前內需表現已沒有前幾年那麼好。

因此，台經院在本次預測下修民間投資與消費表現，其中民間投資成長率為4.10%，較前次預測時下修1.56個百分點；民間消費成長率為1.97%，則較前次預測下修0.14個百分點。

張建一表示，雖然民間消費與投資動能仍具支撐，但受地緣政治風險上升與貿易摩擦加劇影響，全球金融市場波動擴大，企業資本支出轉趨觀望，民眾消費意願也出現降溫。

至於在物價部分，台經院這次則做出2025年CPI成長率為1.95%，與上次維持不變的預測，主因隨著OPEC+結束減產、非OPEC國家增產，以及全球石油需求不確定性升高，國際機構普遍預期油價將呈續跌態勢。不過鑒於服務類價格僵固性仍高，故台經院預測今年CPI成長率不變。

此外，台經院也提醒，展望2025年，全球經濟仍將面臨諸多挑戰，例如美國關稅政策實施時程與影響範圍、主要國家央行貨幣政策分歧、貿易衝突升溫下的中國經濟表現，以及全球AI熱潮能否延續等，這些因素都將影響台灣貿易、投資與消費表現，值得預先研判並加以關注。