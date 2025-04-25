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台經院：利率非央行目前重點 須慎防川普展開貨幣戰

中央社／ 台北25日電

川普關稅威脅衝擊全球經濟，也使各國央行面臨難題。央行理事之一、台經院院長張建一今天指出，利率現在不是央行關心的重點；台經院景氣預測中心主任孫明德則說，須提防川普下一步展開貨幣戰，估新台幣匯率還有10%的升值空間。

台經院今天發布經濟預測，下修今年經濟成長率至2.91%，較1月預測數3.42%減少0.51個百分點，下修原因有兩大因素，一是主計總處上修2024年經濟成長，墊高基期，二是川普關稅政策。

孫明德認為，川普關稅最後發展如何很難說得準，也可能「一直說狼來了，結果來的是哈士奇」；但必須留意，川普下一步可能展開貨幣戰。

孫明德提醒，這次貨幣戰可怕的地方是亞洲貨幣升貶不一，新加坡、馬來西亞對中國經貿往來，比對美更密切，因此匯率跟人民幣掛鉤，呈現貶值，而日本、台灣、泰國、越南可能升值，貨幣升貶不一狀況對廠商的出口競爭力影響很大。

至於新台幣可能升值空間，孫明德估計，日圓已經升值約10%，近日明顯感覺到日本與美談判時態度轉趨強硬，日圓升值可能到此為止，換言之，新台幣升值或許可把日圓作為基準，估有10%的升值空間。

「台灣要小心，除了關稅，升值也是壓力」，孫明德表示，如果新台幣有升值空間，廠商應該要趕快避險。

外界關注在川普2.0的不確定性下，央行貨幣政策怎麼走，張建一認為，利率現在不是央行關心重點，先前央行關注通膨，不過今年消費者物價上漲率可望降至1.9%左右水準，已經低於2%的通膨警戒線。

至於台灣央行是否降息因應經濟不確定性，張建一表示，房價好不容易控制下來，如果央行降息，房貸成本下滑，又點燃熱度，並非央行所樂見。

張建一補充，台美情況不同，美國CPI降溫，但還在2%之上，Fed褐皮書也指出有看到物價蠢蠢欲動現象，換言之，聯準會有機率升息，通膨仍是關鍵。

央行 川普 新台幣

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