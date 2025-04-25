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美關稅風險可控？台灣低軌衛星產業影響有限

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台灣衛星產業的主要客戶為歐美低軌道衛星營運商，如Starlink和Amazon（Project Kuiper）。法人指出，關稅對台灣廠商的實質影響相對有限。

法人分析，由於衛星產品使用環境嚴苛，且具備國防與軍事應用特性，因此對生產地的限制也較為嚴格。目前銷往美國的產品貿易條件多採FCA（Free Carrier），即由客戶負責運費、保險與關稅，因此即使面臨關稅，提高的成本多由客戶承擔，對台灣廠商的實質影響相對有限。

此外，衛星產品多在台灣、越南與泰國等地生產。在現行90天對等關稅暫停期間，僅須課徵10%的基本關稅或鋼鋁232關稅。整體而言，對等關稅對衛星產品的影響主要分為兩類：

第一，太空端衛星本體：由於最終組裝多在美國進行，台灣等地製造的零組件需運往美國，因此將面臨關稅課徵。

第二，地面用戶終端裝置：是否受關稅影響，則取決於最終銷售地。若銷往美國，將受對等關稅影響；若銷往其他地區，則不受衝擊。

太空 美國 關稅

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