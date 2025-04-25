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美對等關稅政府雖補助 中市關連工業區廠商：文件和申請程序繁瑣

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
關連工業區廠商協進會理事長王文山（中）等廠商向台中市政府經發局主任秘書倪世齡反映心聲。圖／台中市政府提供
關連工業區廠商協進會理事長王文山（中）等廠商向台中市政府經發局主任秘書倪世齡反映心聲。圖／台中市政府提供

面對美方實施對等關稅政策，台中港關連工業區廠商協進會指出，企業申請政府補助時，文件準備及申請程序繁瑣，需要透過代辦業者協助準備，額外支出成本，造成微型企業衡量成本因素而放棄申請，呼籲政府簡化相關申請文件及作業流程，讓他們看得到也吃得到。市府經發局表示，市府因應小組正擬定相關協助措施，也持續與業者交流，將做為研擬對策的重要參據。

經發局主任秘書倪世齡昨與台中港關連工業區廠商協進會座談，聆聽廠協會對美國關稅調整的建言，包含拓銷參展補助、重視產業用電上漲議題及鼓勵業者參獎補助等。

關連工業區廠商協進會理事長王文山說，工業區內的廠商體質健全，COVID-19疫情能安穩度過危機，此次在美國對等關稅政策之下，相信也能穩健渡過。建議政府提高廠商的拓銷參展補助，鼓勵廠商到美國以外的市場參展，獲取訂單降低美國調整關稅造成的衝擊。也希望政府能重視水、電及天然氣價格上漲的議題，價格關乎廠商生產成本，影響廠商產品競爭力，期望政府提供支持方案。

與會的廠協會其他代表也說，廠商申請政府相關補助時，倘申請廠商在國內外獲得獎項，希望政府能加碼補助額度，鼓勵業者研發創新積極參加國內外獎項評比。

經發局表示，為鼓勵國內廠商多到美國以外的市場去行銷，爭取世界各國的訂單，現正擬定相關協助措施，包括補助廠商到國外參展行銷等。今年底台中國際會展中心將正式啟用，各界也能邀請國外廠商到會展中心參展，共同加強台灣與世界各國經貿往來，協助廠商拓銷國際，加速產業轉型升級。

美國 關稅

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