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反常！高雄今年歇業登記比新設多 民代憂關稅戰開打恐掀倒閉潮
反常！美國宣布加徵巨額關稅，引發全球關稅風暴衝擊各行各業，不過議員發現，關稅戰前，高雄市今年1至2月公司行號歇業數比新設多，她憂心關稅戰開打後，可能更多企業廠商撐不下去，恐掀倒閉潮。經發局則回應，目前未收到企業大規模歇業通報。
市議員陳麗娜今天質詢指出，經發局資料顯示，去年登記新公司行號比歇業多，顯示經濟發展蓬勃，但到了今年1、2月，公司行號登記歇業比新設多，新設971家、歇業1021家，換算今年和去年相比，新設少1786家，歇業只少543家；對此，經發局長廖泰翔答詢，目前沒有收到企業大舉歇業的狀態，後續會持續觀察。
陳麗娜質疑，沒看到市府有積極防治動作，銀行是否釋出利多，如何協助廠家企業度過難關，主動提供哪種協助？
財政局長陳勇勝回答，川普宣布對等關稅之後，已與銀行公會、高雄銀行達成共識，全力照顧在地企業、市民，絕不抽銀根，對企業提供低利率貸款，本金免繳1年，不加利息。
陳麗娜憂心，3、4月關稅戰開打後，情勢恐更嚴峻，可能有更多公司行號做不下去，現在數字還看不出來，今年度是否掀倒閉要再觀察，呼籲市府及早制定應對政策。
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