營所稅延長申報到6月底 4月28日起上網可查所得資料

受到美國對等關稅影響，2024年度營利事業所得稅結算申報期限順延至6月30日。財政部北區國稅局提醒，為協助國內公司行號、機關團體及執行業務事務所順利完成申報，企業可自4月28日起，透過財政部稅務入口網線上查詢2024年度的所得資料，作為辦理結算申報的參考，或授權代理人代為查詢，不過需於4月1日至6月30日間先完成線上授權程序，代理人才能自4月28日起開始查詢。

國稅局說明，若為獨資或合夥組織的營利事業，負責人可使用工商憑證IC卡、自然人憑證，或已申辦「健保卡網路服務註冊」的健保卡進行查詢，不過，這項服務僅適用於所得年度結束日（2024年12月31日）前，已經在稽徵機關完成稅籍登記的負責人，如果公司在2024年內已歇業、註銷、被撤銷登記，或獨資組織有更換負責人的情形，則無法使用自然人憑證或健保卡查詢所得資料。

國稅局提醒，線上查詢到的所得資料是依據各憑單填發單位申報的資料彙整歸戶，僅供企業在辦理所得稅結算申報時參考使用，如果企業有其他未被查得的所得來源，也必須依法如實申報，避免因短報或漏報而觸法，如果企業在申報或查詢過程中有任何疑問，可至國稅局官網查詢相關法規，或撥打免費服務電話0800-000321洽詢，國稅局將提供完善的諮詢協助。