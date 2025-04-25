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美中進入巷戰 謝金河：很可能給波音帶來空前機遇

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為4月17日於上海波音公司外，中國與美國國旗飄揚。法新社
圖為4月17日於上海波音公司外，中國與美國國旗飄揚。法新社

川普關稅戰最緊繃的時刻過去了」，財信傳媒董事長謝金河今天表示，但美中雙方仍在僵持中，這個賽局可能會持續很久，雙方都有強項和軟肋。例如中國的玩具、消費性電子產品等有強大實力，但美國在先進科技仍有主導力。現在雙方好像進入巷戰，波音飛機成為美中角力的焦點。

謝金河在臉書發表「美中進入巷戰：波音的角色」一文，他表示，這個月，中國以高關稅的理由退回3架波音飛機，後面還有50架飛機的訂單，中國似乎要給美國顏色看，但是在第一時間，馬來西亞等國立刻跳出來表示他們要，這使得波音在這場關稅戰中，角色變得十分突出。

疫情重創航空業，這段期間飛機飛不出去，停滿機場。謝金河表示，但疫情結束後，全球機場擠滿了遊客，每一個國家都在搶飛機。這段期間，法國空中巴士成為最大贏家。而波音則是衰運連連，從737MAX頻頻出狀況，導致虧損沉重，連CEO都換人，再加上美中交惡，波音經常被綁架。現在的市占率，空巴占6成，波音只有4成。

美國總統川普這次的關稅戰很可能給波音公司帶來空前機遇，謝金河表示，中國不要的波音立即成了搶手貨，因為飛機是高單價商品，為了平衡貿易順差，買波音客機是最好的方法之一。像中國國家主席習近平前腳剛去，越南立即宣布要向美國採購24架F16，還有50架波音，另一家廉航Viet Jet宣布要買200架。

謝金河表示，另一邊是，美中角力下，中國的C919發現缺了美國製零件，恐怕飛不起來。經過仔細盤點才發現中國自製零件只占14%，重要引擎仍得仰賴GE或勞斯萊斯。

這次川普祭出關稅大刀，波音可能成為受益者，謝金河表示，虧損多年的波音首季虧損縮小到3100萬美元，台灣的波音供應鏈將有出頭天的機會。

川普 波音 空巴 謝金河 關稅

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