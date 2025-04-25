快訊

台南地牛翻身！ 上午6時10分東山規模4.1淺層地震 最大震度4級

超扯！檢調搜索「不小心」帶走重要公文 宜蘭領罷免連署書只剩1天

今明濕涼不排除劇烈天氣 吳德榮：周日好轉 下周一再有鋒面快閃

聽新聞
0:00 / 0:00

職業熱傷害 六都潛在經損397億

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
極端氣候愈來愈嚴峻，夏季炙熱、冬天酷寒，讓戶外工作勞工作業更顯嚴峻。圖為新聞示意圖。記者曾原信／攝影
極端氣候愈來愈嚴峻，夏季炙熱、冬天酷寒，讓戶外工作勞工作業更顯嚴峻。圖為新聞示意圖。記者曾原信／攝影

夏季氣溫愈來愈高，近三年成人熱傷害病例成長百分之七十四點四。綠色和平統計推估，二○二二年至二○二四年，六都熱危害總小時數從一一四八個小時增至一七九六個小時，若嚴格執行勞動部的熱危害指引，恐將造成六都近三九七億元的潛在經濟損失。

綠色和平專案主任方君維表示，綠色和平以勞動部指引為推估標準，第三級以上熱危害就應避免讓勞工從事戶外工作，統計出近五年六都熱危害小時普遍呈現上升趨勢。

以農林漁牧、營建工程、水電燃氣供應業為戶外勞工人數，再以最低工資、每月工時一七四小時估算，可能造成六都近三九七億元的潛在經濟損失。其中又以高雄市的潛在經濟損失最高，其次為新北市。

方君維表示，若政府不採取有效行動，勞工的經濟與健康將持續受到高溫衝擊，整體社會的經濟韌性也將受損害。

台大公衛學院環境與職業健康科學研究所教授楊孝友說，研究發現農民長時間曝曬於烈日下慢性脫水，導致罹患慢性腎臟病的盛行率，是非農民的二點一二倍，隨氣溫上升，每上升一度，慢性腎臟病的風險更會增加百分之八，政府調適政策有其必要，但台灣的法規稍慢，目前追蹤勞工腎傷害的定期健檢停留在鍋爐、鋼鐵業，醫院端也沒有職業熱傷害的通報。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯強調，應有跨部會協調，增加環境因素危及勞工的更精準判斷，讓勞雇雙方有所依循，才能有效預防、減緩風險跟危害。

綠色和平呼籲經濟部應盡速提出高溫對整體經濟影響評估，同時要求企業落實綠電責任，勞動部則應強化雇主再教育，擴大高溫戶外作業勞工熱危害預防指引對象。

勞動部職安署職業衛生健康組長張國明回應，指引並未限定適用對象，戶外作業勞工、雇主都可遵循。職安署預計在五月、六月啟動十場以上的實體觀摩會，向雇主宣導遮陽、水霧等預防熱危害的設施規畫。

勞動部 綠色

延伸閱讀

加班到凌晨？遭控深夜送解凍案 勞動部秀數據駁斥「扭曲實情」

談綠色轉型 綠色和平：建立企業綠電使用投資責任制度

政院特別條例再挹注勞保基金 撥補累計近4千億

勞動部配合卓揆深夜加班送解凍案 廖偉翔：好了疤忘了痛

相關新聞

賴總統：2050淨零轉型 目標不變

美國對等關稅政策衝擊各國產業淨零轉型，賴清德總統昨強調，二○五○淨零轉型是台灣的目標，不會有任何改變，但政府會滾動式調整...

彭金隆：綠色投融資 拚5年破6兆

金管會主委彭金隆表示，為了讓綠色金融成為淨零轉型助力，將提出綠色及轉型金融行動方案、推動減量額度交易機制等四大策略，以綠...

職業熱傷害 六都潛在經損397億

夏季氣溫愈來愈高，近三年成人熱傷害病例成長百分之七十四點四。綠色和平統計推估，二○二二年至二○二四年，六都熱危害總小時數...

10年後再非核 核安會主委：可減供電壓力

核安會主委陳明真去年上任，不過他曾在二○二二年投書媒體指出，近年電力供需不穩，二○二五年非核家園建議延後至二○三五年，引...

金管會主委喊話 綠色投融資 2030年衝6兆

金管會主委彭金隆昨（24）日指出，台灣綠色金融已有初步成效，未來目標讓綠色投融資以每年成長6.4%，在2030年突破6兆...

「Taiwan Select」成果豐 搶單大會 促成260億商機

經濟部昨（24）日宣布，首場「Taiwan Select全球搶單大會」共邀集48國、454位國際買主來台與我業者進行洽談...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。