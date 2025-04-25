職業熱傷害 六都潛在經損397億

夏季氣溫愈來愈高，近三年成人熱傷害病例成長百分之七十四點四。綠色和平統計推估，二○二二年至二○二四年，六都熱危害總小時數從一一四八個小時增至一七九六個小時，若嚴格執行勞動部的熱危害指引，恐將造成六都近三九七億元的潛在經濟損失。

綠色和平專案主任方君維表示，綠色和平以勞動部指引為推估標準，第三級以上熱危害就應避免讓勞工從事戶外工作，統計出近五年六都熱危害小時普遍呈現上升趨勢。

以農林漁牧、營建工程、水電燃氣供應業為戶外勞工人數，再以最低工資、每月工時一七四小時估算，可能造成六都近三九七億元的潛在經濟損失。其中又以高雄市的潛在經濟損失最高，其次為新北市。

方君維表示，若政府不採取有效行動，勞工的經濟與健康將持續受到高溫衝擊，整體社會的經濟韌性也將受損害。

台大公衛學院環境與職業健康科學研究所教授楊孝友說，研究發現農民長時間曝曬於烈日下慢性脫水，導致罹患慢性腎臟病的盛行率，是非農民的二點一二倍，隨氣溫上升，每上升一度，慢性腎臟病的風險更會增加百分之八，政府調適政策有其必要，但台灣的法規稍慢，目前追蹤勞工腎傷害的定期健檢停留在鍋爐、鋼鐵業，醫院端也沒有職業熱傷害的通報。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯強調，應有跨部會協調，增加環境因素危及勞工的更精準判斷，讓勞雇雙方有所依循，才能有效預防、減緩風險跟危害。

綠色和平呼籲經濟部應盡速提出高溫對整體經濟影響評估，同時要求企業落實綠電責任，勞動部則應強化雇主再教育，擴大高溫戶外作業勞工熱危害預防指引對象。

勞動部職安署職業衛生健康組長張國明回應，指引並未限定適用對象，戶外作業勞工、雇主都可遵循。職安署預計在五月、六月啟動十場以上的實體觀摩會，向雇主宣導遮陽、水霧等預防熱危害的設施規畫。