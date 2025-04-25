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彭金隆：綠色投融資 拚5年破6兆

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

金管會主委彭金隆表示，為了讓綠色金融成為淨零轉型助力，將提出綠色及轉型金融行動方案、推動減量額度交易機制等四大策略，以綠色投融資在二○三○年突破六兆元、每年成長百分之六點四為目標。

彭金隆昨出席第四次國家氣候變遷對策委員會委員會議，提出「綠色及轉型金融－台灣淨零的助力」專案報告。金管會盤點，截至二月底止，銀行針對綠色授信、永續績效連結授信已達三點二兆元，保險業投資綠能電廠五六七億元，其中離岸風電和太陽能光電各三一二億、二五五億，另外包括綠色債券、可持續發展債券、社會責任債券、可持續發展連結債券等全體永續債券發行總額為七○八三億元，國內ＥＳＧ主題基金發行規模八九六五億元。

針對上市櫃公司碳盤查推動進度，彭金隆說，今年將完成資本額一百億元以上，共一六九家的鋼鐵、水泥業者旗下子公司的碳盤查，並對資本額五十億至一百億元、共一○五家公司完成個體公司的碳盤查；明年會把資本額五十億元以下，共一五三九家公司全數進行公司本身的碳盤查，終極目標為二○二九年全體上市櫃公司完成其合併報表子公司的碳盤查和確信，且今年所有一千八百多家上市櫃公司都應完成永續報告書。

至於推動減量額度交易機制，彭金隆說，金管會將與環境部共同推動企業減碳的經濟誘因，其中，環境部也預計在明年下半年試行總量管制碳交易。

彭金隆 永續 綠色

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