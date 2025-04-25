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賴總統：2050淨零轉型 目標不變

聯合報／ 記者李柏澔周佑政／台北報導
總統府國家氣候變遷對策委員會昨天舉行第四次會議，環境部長彭啓明（站立者）表示，在美國新關稅衝擊下，台灣減碳企圖心不會改變，也將如期徵收碳費。圖／總統府提供
總統府國家氣候變遷對策委員會昨天舉行第四次會議，環境部長彭啓明（站立者）表示，在美國新關稅衝擊下，台灣減碳企圖心不會改變，也將如期徵收碳費。圖／總統府提供

美國對等關稅政策衝擊各國產業淨零轉型，賴清德總統昨強調，二○五○淨零轉型是台灣的目標，不會有任何改變，但政府會滾動式調整策略，做產業後盾。環境部長彭啓明表示，台灣減碳企圖心不會改變，明年五月碳費徵收將如期上路，但會視美國關稅政策，再盤點是否額外輔助企業。

總統府國家氣候變遷對策委員會昨舉行第四次會議，聚焦「因應變局，掌握綠色轉型契機」、「綠色及轉型金融：台灣淨零的助力」主題。

賴清德表示，美國政府提出新的關稅政策，對台灣產業帶來許多挑戰。許多產業因為經營的不確定性提高，民間對減碳、ＥＳＧ轉趨觀望。政府會穩健執行碳定價體系與國際制度接軌，避免高碳產業遭受國外關稅懲罰，也會審慎規畫台版ＣＢＡＭ（碳邊境調整機制）。

彭啓明表示，美國總統川普上任後再次退出「巴黎協定」，也推出關稅政策，很多企業擔心「活不下去了」還要減碳，但這不只是台灣而是全世界都在思考的問題，但沒有一個國家因此轉彎、倒退。

不過由於賴清德日前和環團會面時，提及將擴大對美採購天然氣、石油等國家必要能源，昨有委員在會中強調，台美在地熱、氫能發展等方面應有更多合作，而非光看採購化石燃料的面向。

此外，也有產業界委員反映再生能源發展遲滯、應重整綠電發展的亂象等，呼籲政府要持續推進綠電發展，讓大家更有信心。

氣候變遷對策委員會委員、台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯表示，面對美國對等關稅，在沒有前期的評估或設定前提下，台灣政府擴大採購美國天然氣的決定是令人惋惜的，因為這和淨零是有所矛盾，就算台灣和美國多買一○○○萬噸天然氣，對台美貿易逆差的改善大概只會貢獻百分之三點五而已，不如增加美國電動車的採購，這樣的貢獻都比擴大買天然氣還高。

綠色和平氣候與能源專案主任忻儀則認為，面對美國關稅戰的壓力，行政院將出口供應鏈補助由八八○億加碼到九三○億元，卻沒有設下企業綠電使用比例門檻與義務，凸顯台灣政策制度仍無法確保產業擴張與減碳目標並行的問題。建議政府應針對企業建立對等氣候承擔規範。

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