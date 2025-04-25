金管會主委喊話 綠色投融資 2030年衝6兆

金管會主委彭金隆昨（24）日指出，台灣綠色金融已有初步成效，未來目標讓綠色投融資以每年成長6.4%，在2030年突破6兆元。

總統府「氣候變遷對策委員會」昨日召開第四次會議，賴清德總統表示，美國新的關稅政策對台灣產業帶來許多挑戰，政府會穩健執行碳定價體系，與國際制度接軌，避免高碳產業遭受國外關稅懲罰，保障外銷的競爭優勢。同時，政府也會審慎規劃台版CBAM(碳邊境調整機制)，維持國內合理公平的競爭條件。

環境部長彭啓明表示，在美國新關稅衝擊下，台灣2050淨零目標不變，也將如期徵收碳費，但會審時度勢滾動調整政策，以確保在全球關稅海嘯過後，台灣企業能夠雙軸轉型成功。

金管會主委彭金隆在會中以「綠色及轉型金融－台灣淨零的助力」為題專案報告，提出淨零轉型四大策略，包括綠色及轉型金融行動方案、永續經濟活動認定參考指引、完善碳盤查與永續報告書，以及推動減量額度交易機制。

在綠色金融部分，期待透過各項政策的推動，讓綠色投融資能以每年6.4%的成長，於2030年突破新台幣6兆元。

彭金隆指出，根據金管會盤點，截至2月底，銀行針對綠色授信、永續績效連結授信已達3.2兆元，保險業投資綠能電廠567億元，其中離岸風電和太陽能光電各312億、255億，另外包括綠色債券、可持續發展債券、社會責任債券、可持續發展連結債券等全體永續債券發行總額為7,083億元。