「Taiwan Select」成果豐 搶單大會 促成260億商機

經濟部昨（24）日宣布，首場「Taiwan Select全球搶單大會」共邀集48國、454位國際買主來台與我業者進行洽談，促成商機上看8億美元（折合新台幣約260億元）。

同時，為協助受美國關稅衝擊較大的傳統產業如機械、精密零組件、手工具與汽配等，經濟部昨日安排120位海外買主赴台中產業聚落參訪，進行商機洽談，讓買主掌握台灣製造的產業優勢，並與在地業者進行深度媒合。

經濟部原預估，全球搶單大會可助我業者拿下5億美元訂單，結果卻意外增加至8億美元，官員說，這是急單效應，而且這波急單是傳產多於電子資訊產品。經濟部乘勝追擊，規劃下半年於台中與高雄辦理兩場「產業聚落搶單大會」。

因應美國對等關稅政策衝擊，並協助我業者爭取訂單，經濟部首場「Taiwan Select全球搶單大會」23日舉辦，洽談會涵蓋汽車零配件、機械與智慧製造、電動車、醫療器材、五金扣件、石化、綠能與消費品等傳統產業。

其中，買家以汽車配件與機械類最多，包括Siemens、LG 、Panasonic Automotive Systems、越南Viettel Group等國際級企業，齊聚台灣尋求合作契機。

此外，零售及電商巨頭如Amazon UK、Walmart Mexico，以及能源與基礎建設領域企業如Schaeffler、ARUP Group等也來台洽談，橫跨消費品、電動車與風能領域。

另外，新興市場有緬甸商工聯合會、巴林中小企業協會及胡志明市電腦協會多個工商組織均組團來台，顯現台灣供應鏈在全球市場的重要性。首場全球搶單大會促成商機上看8億美元，經濟部表示，將延續此波搶單動能，下半年分別於台中與高雄辦「產業聚落搶單大會」，針對機械、水五金、金屬製造及扣件等重點產業。