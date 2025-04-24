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Q1碳信用淨發行量吃緊 Sylvera：優質碳權潛藏上漲壓力

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
TCDD今天舉辦「4P翻轉綠色動力」研討會。圖／TCDD提供
TCDD今天舉辦「4P翻轉綠色動力」研討會。圖／TCDD提供

台灣碳權數位經濟發展協會(TCDD)表示，根據Sylvera最新一季的全球碳信用市場報告顯示，儘管全球對氣候行動的支持出現雜音，企業對高品質碳信用的需求仍然穩定。2025年第一季碳信用發行量為5563萬份，與同期到期量5456萬份相比，淨發行量的差距僅有1.9%，遠低於2024年同期51.8%的差距，顯示市場供需進入緊平衡狀態。供給需求相對吃緊是近年來罕見，目前企業對碳信用需求穩定，一旦需求增長，易推升碳信用價格。

TCDD今天舉辦「4P翻轉綠色動力」研討會，除全球碳資訊暨評級專家-Slyvera和台灣產學者界，就減碳創新科發表專題演講，並有產官學圓桌論壇，深入討論企業、金融、科技、法律等面向如何共同推動綠色轉型。與會的亞洲水泥首席副廠長陳志賢和台達副總裁、永續長暨發言人周志宏，從各自領域現身說法說明環保節能愛地球的作法，與參與業者共同探討減碳與企業永續發展的最新趨勢與實務。

台達電副經理周志宏指出，做好碳中和並不是只有買綠電，買綠電不是很容易，最怕是買了未必合規。面對碳有價時代，台灣碳費費率設定在台幣300元，周志宏表示，內部碳定價制度將有助於企業減碳，台達內部碳定價300美元，為降低繳交碳費，各部門都會努力減碳，一年收到台幣幾十億元，帳務顯現在管理報告跟關鍵績效指標（KPI），汰換設備、投資能源等改善體質措施顯現在財報中。

Sylvera 亞太區負責人Louis Booth指出，儘管對抗氣候變遷近來遭到不少強烈反對，但企業淨零氣候行動依舊堅定。根據觀察，優質碳信用即將面臨供應緊縮，隨著企業堅持永續投資，對抗氣候變遷，有可能會推升碳信用價格上漲，建議碳信用買家宜及早部署。

Sylvera研究團隊指出，今年第一季的碳信用市場呈現以下四大趨勢：

第一，碳信用淨發行吃緊：發行量與到期量接近，市場進入供需緊張狀態。碳信用發行量為5563萬份，到期量為5456萬份，兩者相差 1.9%，與2024年第一季的發行量8303萬份和到期量5469萬份相比，兩者相差51.81%。

第二，REDD+到期量仍居高：與過去七年一樣，REDD+ 專案仍然是第一季到期數量最多的專案類型，共 1596 萬個，占專案類型的 31%。

第三，廢棄物管理專案到期比率創新高：今年第一季到期比率為10%，占碳信用到期的比例達到十年來的最高水平，比去年同期增長了一倍。沼氣和改進森林管理 (IFM) 的情況也類似，顯示新興專案的重要性逐漸提升。

第四，市場結構逐漸趨於短期化與流動性導向：從到期的碳信用的天期來看，3-5年的天期是碳信用市場主流，從2021年以來3-5年的碳信用占比從32%增加為60%。

台達電副經理周志宏今天表示，台達電台灣部分，力拚2025年達成RE100。圖／TCDD提供
台達電副經理周志宏今天表示，台達電台灣部分，力拚2025年達成RE100。圖／TCDD提供

台達電 減碳

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