兩大變因恐阻撓減碳腳步 賴總統重申2050淨零目標不變

總統府24日再度召開國家氣候變遷委員會，會後賴總統再度強調，淨零轉型已是全球主要國家未來發展的核心，雖然全球正面臨美國宣布退出巴黎協定和提出新的關稅政策，連動影響經濟衝擊，大家也關注是否改變氣候政策力道；但2050淨零轉型是台灣的目標，不會有任何改變。

賴總統指出，在聽經過今日的會議後，首先，政府要成為企業落實數位與淨零雙軸轉型的堅強後盾，並協助受到衝擊產業，提供專案輔導措施。持續完善淨零政策及具體措施，鼓勵企業減碳轉型、導引資金支持永續基礎建設，以及低碳技術研發、對標國際永續揭露規範、推動碳定價制度，落實國家減碳新目標。

他也請環境部，與經濟部、勞動部、教育部等相關部會合作，持續擴大綠領人才培訓，提供受衝擊勞工再就業，以及綠領轉職機會，並且提供綠色成長基金投資，發展淨零創新技術，來啟動台灣綠色成長新動能，不因新的政治局勢而轉變淨零轉型的目標。

賴總統說，其次，透過公私協力，打造台灣成為循環經濟的先行者，塑造「綠色台灣品牌」。並請環境部、經濟部等相關部會，與產業公協會合作，推動高值化資源回收再利用，將稀有貴金屬回收留存國內。同時，結合標章、標準與資料追溯，推動技術與制度輸出，並且以循環經濟，作為抵禦國際碳關稅與非關稅壁壘的產業升級策略，強化整體供應鏈韌性與自主發展能力，因此請環境部儘速修法。

賴總統也說，制訂重要支持型經濟活動的認定標準，並扶植成立專業評估機構。要加速訂定再生能源、低碳技術、以及深度節能等支持型經濟活動的認定標準，提供企業產品清單供外界參考。我們也要建立專業的評估機構，來協助產業轉型技術可行性評估工作，並且提出誘因措施，或風險分攤機制，來提高金融業參與投融資的意願。

此外，賴總統也提到，要逐步建置產業碳排數據庫及規劃減碳路徑，導引企業減碳。企業要落實減碳，必須先知道自己碳排狀況，以及與同業相比較所處的地位，同時也可善用利害關係人，例如金融業的影響，來驅動減碳。因此，請環境部、經濟部、金管會等部會，建置產業碳排數據庫與減碳路徑，做為驅動轉型的重要基礎，並且透過獎勵或誘因機制，鼓勵企業提供碳排數據，協助資金提供者和企業，能夠辨識、揭露及追蹤轉型活動情形，引導企業減碳並訂定目標與策略。

賴總統說，金融影響力，也是推動產業淨零、永續的重要引擎，他要請金管會及相關部會，持續關注國內外淨零轉型趨勢，強化整體產業應對氣候變遷風險的韌性，積極推動綠色與轉型金融，成為台灣永續發展的助力。

賴總統更提到，許多產業因為近期國際趨勢變化很大，對經營的不確定性提高，因此對減碳、ESG開始轉趨觀望。他要重申，政府會做產業的後盾，要讓產業轉型，在這波危機當中，找到台灣新的機會。上次會議，我們提出國家減碳新目標，向世界展示承諾與責任。接下來，我們更要以積極的行動來落實。他要請行政團隊，持續精進各項策略與措施，同時加強社會對話溝通，凝聚共識，透過深化公私協力，讓台灣2030年、2032年、以及2035年的減碳目標，能夠如期實現。

賴總統在會議的最後，感謝無論是來自政府機關，或是公民、產業代表、專家學者們的貢獻，讓這一年來召開的四次會議，在大家多元開放的討論下，有著非常具建設性的方向和成果。透過這個委員會，每三個月一次的報告，社會大眾也能夠更了解政府的施政與努力，並再次強調，我們需要社會的了解和支持，唯有團結各界的力量，才能因應氣候變遷與淨零轉型的挑戰，也讓氣候行動，邁向更積極的下一階段。讓我們共同努力，打響「綠色台灣品牌」，為世界帶來更多的貢獻。謝謝大家。