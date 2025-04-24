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NCC委員王怡惠：台灣被評為受境外假訊息影響最嚴重國家

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
國家通訊傳播委員會。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會。圖／聯合報系資料照片

國家通訊傳播委員會（NCC）今（24）日舉行「網際網路傳播政策白皮書」初稿公聽會，NCC委員王怡惠說，台灣是遭受境外勢力干預政治、連年被評為受境外假訊息影響最嚴重的國家，「大家都滿清楚：境外勢力的干預，會帶來（指影響）政治結果」，她說。

王怡惠今日透過簡報，指出NCC參考美國哈佛大學甘迺迪學院的肖倫斯坦媒體、政治、公共政策中心和貝爾弗科學與國際事務中心合作的「民主興網絡治理倡議研究報告」，詳列數位平台的七大風險，包括心理與生理安全風險、財務風險、隱私風險、社交與聲譽的風險、職業風險、主權風險、危害公共利益的風險。

針對主權風險和危害公共利益風險部分，她強調，「境外勢力干預影響政治結果，演算法偏見、同溫層效應因此需被關注；危害公共利益風險風險，「其他國家的資料和報導都指出，台灣其實連年被評為：受境外假訊息影響最嚴重國家」。

王怡惠說，受經濟利潤與政治利益所驅動，許多數位工具或系統設計持續忽略倫理面考量，並可能加劇不平等，威脅民主體制的發展。

因此，白皮書中，NCC擬定網際網路傳播治理三大願景，包括保障言論自由、維護使用者權益，以及建立安全可信賴環境；並以三大願景為方向，透過公眾參與、透明治理、權利救濟、公私協力等四大理念，來達到「透過對話共識治理模式、促進網路平台業者自律、協力部會守護網路秩序、掌握網際網路傳播趨勢、提升公民網路傳播素養」五目標。

王怡惠說，NCC短期內會以推動產業自律為優先，具體事項包括網際網路傳播研究與調查、國際合作、素養培力計畫、與相關部會合作，以及實踐多方利害關係人治理模式等五個行動方案。

中長期則規劃強化他律及法律之三律共管，具體措施包括推動第三方共治機制；促成網路新聞業者成立自律組織，制定共識的網路新聞倫理自律公約，同時呼籲國際合作，應對跨境流通和全球性的網際網路挑戰。

NCC 網際網路 願景

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