發展新核能 國原院爭取四年期每年一億元投入SMR研究

總統賴清德日前表示對新核能技術持開放態度，並強調核安、核廢、社會共識為三個重要前提。多位立委24日關心國內新核能技術研究進度，國家原子能科技研究院表示，2030年國際上可能會有SMR商轉，提出四年期的SMR大規模研究計畫，盼向國科會爭取每年一億元以上的經費投入，作為未來產業或國家政策引進SMR的參考依據。

核安會主委陳明真今天赴立法院教育及文化委員會業務報告，並備質詢，多位立委關切國內新核能技術研發進展，尤其近年SMR（小型模組化反應爐）討論度高。

陳明真表示，根據統計，全球參與研究企業或單位90幾家，最後能勝出只有少數幾家，多數在競爭過程會被淘汰。為了推進國內新世代核能技術並接軌國際研究，核安會已請國家原子能科技研究院進行相關研究。

國原院長高梓木受訪時說明，新核能技術研究分為核融合、SMR，其中核融合部分為「磁約束高溫電漿研究整合型計畫」，今年開始執行第二期（2025年3月至2027年2月），重點為台灣首座小型托卡馬克裝置（FIRST）的建造與測試，預計2027年進入運轉測試階段，兩年經費約1.3億元。

針對SMR相關研究，高梓木表示，因應2030年國際上SMR可能會有商業化產品出現，例如美國可能有第一組SMR商業型反應器，今年提出四年期的SMR大規模研究計畫「壓水式小型模組化反應器爐心模擬與隔震技術先期研究計畫」，該計畫日前已向國科會報告，希望爭取每年一億元以上規模的經費投入，系統性研究SMR國際趨勢，並投入降低高階核廢料產生的核反應器相關研究，作為未來產業或國家政策決定引進SMR時的參考依據。

高梓木還提到，另外為評估國際SMR安全特性及培育我國核電人才，國原院今年也持續啟動「原子能系統工程跨域整合發展計畫（第三期）」，去年核安會主委陳明真上任後也加碼經費補助，明年應會有3,600萬元左右經費可投入。