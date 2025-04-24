快訊

Zappo執行長謝家華喪生掀「遺產爭奪戰」 神秘遺囑交代4字驚喜

2025台灣最佳大學排行出爐 「這所私校」奪第3與頂大齊名

罷綠連署涉造假 黃呂錦茹重開羈押庭理由曝光

NCC委員：數位中介法沒通過 但歐盟數位服務法是遠程目標

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
NCC舉辦「網際網路傳播政策白皮書」初稿公聽會，委員王正嘉（右）指出，雖然數位中介法沒通過，但很多先進期待NCC能提出如同歐盟數位服務法(Digital Services Act，簡稱DSA)那樣的規定，這也是NCC的遠程目標。圖／翻攝NCC直播畫面
NCC舉辦「網際網路傳播政策白皮書」初稿公聽會，委員王正嘉（右）指出，雖然數位中介法沒通過，但很多先進期待NCC能提出如同歐盟數位服務法(Digital Services Act，簡稱DSA)那樣的規定，這也是NCC的遠程目標。圖／翻攝NCC直播畫面

國家通訊傳播委員會（NCC）業管單位今日強調，針對兒少相關規定、數位經濟問題、臉書引導至LINE社群詐騙問題、抖音過度收集隱私等個問題，現在政府都有跨部會處理，未來NCC也會在適當時機，透過跨部會的交流平台，找各個部會一起落實，讓網路環境更安全，NCC也會積極提升公務員素養，讓大家一起協力處理。

NCC今日舉辦「網際網路傳播政策白皮書」初稿公聽會，NCC委員王怡惠表示，網路範圍很多，很多東西還要看怎麼落實，之後的行動方案會等到所有意見收集完畢後，會請業管單位進行研析並推進，如果沒辦法一步到位，也會在公聽會後進行規劃，再提出更符合大眾期許的做法。

王怡惠說，2020年「傳播政策白皮書」就開始勾勒廣電監理體系之政策方向與解決方案，當時就發現台灣民眾使用行為與市場概況有兩大特色：在網路上以「撥打網際網路語音電話」為最大宗，包括下載影音/遊戲、收發email、參與社群網路也是主要的網路活動，而台灣在跨國平台的「影音分享、社群及即時通訊服務」上，擁有最大用戶。

王怡惠指出，但是，數位平台也帶來了七大風險，包括如果參考美國哈佛大學甘迺迪學院的肖倫斯坦媒體、政治、公共政策中心(The Shorenstein Center)和貝爾弗科學與國際事務中心(The Belfer Center)合作的「民主興網絡治理倡議研究報告」，會讓國人面臨心理與生理安全風險、財務風險、隱私風險、社交與聲譽的風險、職業風險、主權風險、危害公共利益的風險。就像財務風險中，可以看到「近期針對詐騙議題，也是網路上很難處理的狀況，」王怡惠說。

NCC委員王正嘉指出，網路問題有許多點可以切入，希望NCC可成為政府各部會溝通平台，許多網路問題、數位經濟和兒少隱私問題都需要跟其他部分一起聯繫，「白皮書雖不是法律、但是一個宣示，提出行動方案和願景，行動方案當然未來也不排除立法」，他說，數位中介法沒通過，我們內部也討論很多次，但這幾年國際情勢有很多變化，各國網路相關數位安全法紛紛出現，今天白皮書引用的一些國家，雖然很多先進期待NCC能提出如同歐盟數位服務法(Digital Services Act，簡稱DSA)那樣的規模，這也是NCC的遠程目標，希望白皮書成為NCC未來的方向，這是一個出發點，不是一個終點。

NCC 社群 詐騙

延伸閱讀

歐盟開鍘 重罰蘋果、Meta

NCC又輸了！ 中天播「小韓粉」免罰60萬確定

杜絕750之亂 立委高呼：NCC不要再用人工審查 應引進AI

立委質疑「想搞大罷免」 要NCC兩周內提預算解凍

相關新聞

現在該買房嗎？ 專家：川普早就告訴你了

美國總統川普4月2日宣布對全球祭出對等關稅，舉世譁然，雖然關稅目前暫緩執行90天，不過連鎖效應已引發全球政經、股市大動盪...

在野提議普發現金 卓揆首表態不是最佳解決方案

在野黨提出要普發現金一萬元，對此，行政院長卓榮泰24日，明確表態，稱國家面臨外交、軍事及財政重大衝擊，普發現金並非此時最...

NCC委員：數位中介法沒通過 但歐盟數位服務法是遠程目標

國家通訊傳播委員會（NCC）業管單位今日強調，針對兒少相關規定、數位經濟問題、臉書引導至LINE社群詐騙問題、抖音過度收...

NCC今辦網際網路傳播政策白皮書公聽會 兒福聯盟：缺乏國際最新見解

國家通訊傳播委員會（NCC）今（24）日舉辦「網際網路傳播政策白皮書」初稿公聽會，公聽會由NCC委員王怡惠與王正嘉主持，...

重啟核能聲浪高 氣候變遷委員：應重視蘭嶼核廢料問題

第4次「總統府氣候變遷對策委員會」今天下午4時將正式召開，委員會委員、台灣公民參與協會創會理事長何宗勳在會議前表示，準備...

商研院董座許添財領軍考察團 揭日本百年企業永續關鍵

全球經濟情勢多變，如何在快速變遷的商業環境中屹立不搖是企業面臨的重要課題。商研院董事長許添財自21日起，親自率領約22位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。