NCC委員：數位中介法沒通過 但歐盟數位服務法是遠程目標

國家通訊傳播委員會（NCC）業管單位今日強調，針對兒少相關規定、數位經濟問題、臉書引導至LINE社群詐騙問題、抖音過度收集隱私等個問題，現在政府都有跨部會處理，未來NCC也會在適當時機，透過跨部會的交流平台，找各個部會一起落實，讓網路環境更安全，NCC也會積極提升公務員素養，讓大家一起協力處理。

NCC今日舉辦「網際網路傳播政策白皮書」初稿公聽會，NCC委員王怡惠表示，網路範圍很多，很多東西還要看怎麼落實，之後的行動方案會等到所有意見收集完畢後，會請業管單位進行研析並推進，如果沒辦法一步到位，也會在公聽會後進行規劃，再提出更符合大眾期許的做法。

王怡惠說，2020年「傳播政策白皮書」就開始勾勒廣電監理體系之政策方向與解決方案，當時就發現台灣民眾使用行為與市場概況有兩大特色：在網路上以「撥打網際網路語音電話」為最大宗，包括下載影音/遊戲、收發email、參與社群網路也是主要的網路活動，而台灣在跨國平台的「影音分享、社群及即時通訊服務」上，擁有最大用戶。

王怡惠指出，但是，數位平台也帶來了七大風險，包括如果參考美國哈佛大學甘迺迪學院的肖倫斯坦媒體、政治、公共政策中心(The Shorenstein Center)和貝爾弗科學與國際事務中心(The Belfer Center)合作的「民主興網絡治理倡議研究報告」，會讓國人面臨心理與生理安全風險、財務風險、隱私風險、社交與聲譽的風險、職業風險、主權風險、危害公共利益的風險。就像財務風險中，可以看到「近期針對詐騙議題，也是網路上很難處理的狀況，」王怡惠說。

NCC委員王正嘉指出，網路問題有許多點可以切入，希望NCC可成為政府各部會溝通平台，許多網路問題、數位經濟和兒少隱私問題都需要跟其他部分一起聯繫，「白皮書雖不是法律、但是一個宣示，提出行動方案和願景，行動方案當然未來也不排除立法」，他說，數位中介法沒通過，我們內部也討論很多次，但這幾年國際情勢有很多變化，各國網路相關數位安全法紛紛出現，今天白皮書引用的一些國家，雖然很多先進期待NCC能提出如同歐盟數位服務法(Digital Services Act，簡稱DSA)那樣的規模，這也是NCC的遠程目標，希望白皮書成為NCC未來的方向，這是一個出發點，不是一個終點。