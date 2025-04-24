接軌國際新核能發展 國原院爭取每年1億投入SMR研究

總統賴清德日前表示對新核能技術持開放態度。國家原子能研究院今天指出，因應2030年國際上可能有商業型SMR問世，日前已向國科會提出4年期SMR大規模研究計畫，盼爭取每年至少1億元經費，作為未來產業或國家政策引進參考。

賴總統日前接見全國NGOs環境會議環保團體代表時表示，行政團隊一貫立場就是對未來新的、先進的核能技術保持開放態度，任何的政策變更都必須滿足核安、核廢、社會共識3個重要前提，才有可能進行。

立法院教育及文化委員會今天邀請核安會主委陳明真列席報告業務概況並備質詢，多位立委關切國內新核能技術研發進展。

民進黨立委陳秀寳指出，近年SMR（小型模組化反應爐）討論高，但事實上因成本昂貴，許多計畫都延遲或取消，且一樣存在核廢料問題，既然無法做最終處理，代表仍沒有本錢繼續發展核電，呼籲核安會持續掌握國際趨勢。

陳明真表示，根據統計，全球參與研究企業或單位90幾家，最後能勝出只有少數幾家，多數在競爭過程會被淘汰。為了推進國內新世代核能技術並接軌國際研究，核安會已請國家原子能科技研究院進行相關研究。

國原院長高梓木受訪時說明，新核能技術研究分為核融合、SMR，其中核融合部分為「磁約束高溫電漿研究整合型計畫」，今年開始執行第2期（114年3月至116年2月），重點為台灣首座小型托卡馬克裝置（FIRST）的建造與測試，預計116年進入運轉測試階段，兩年經費約1.3億元。

SMR方面，核安會112年開始補助國原院進行SMR相關先期研究，針對輕水式SMR安全分析技術整備及分析驗證、爐心模擬與隔震技術研究等，以初步評估國際SMR安全特性及延續國內核電人才培育。

高梓木表示，今年持續啟動「原子能系統工程跨域整合發展計畫（第3期）」，原先經費新台幣2260萬元，去年核安會主委陳明真上任後加碼經費補助，合計經費達3600萬元。

此外，他透露，因應2030年美國首座商業型SMR問世，國原院兩週前和國科會申請4年期大規模計畫「壓水式小型模組化反應器爐心模擬與隔震技術先期研究計畫」，盼屆時可作為未來產業或國家政策決定引進的參考依據。

高梓木指出，SMR除可幫助穩定供電、促進低碳化，該計畫也涵蓋不同型態反應器研究，部分可消除90%以上高階核廢料，將向國科會爭取每年1億元以上規模經費，系統性研究SMR國際趨勢。