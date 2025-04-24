現在該買房嗎？ 專家：川普早就告訴你了

美國總統川普4月2日宣布對全球祭出對等關稅，舉世譁然，雖然關稅目前暫緩執行90天，不過連鎖效應已引發全球政經、股市大動盪；逢此劇變之際，現在是否為購屋好時機，房產專家宏大國際資產陳益盛表示，房地產屬性不只是耐久財，選得好、就像是陳年XO好酒只會越陳越香。

不過房屋何時選、如何挑，陳益盛認為，應有「一觀念、三策略」，從交通建設、產業發展等處來看，是有脈絡可循；尤其「企業家川普」早就說過，購買房地產「地段、地段、地段」是很重要的觀念。

陳益盛指出，「房地產切勿短進短出」，先從地段先選出自己理想的住家或辦公室要位於什麼區位，及想擁有什麼產品條件。

陳益盛表示，觀念正確下，依此搭配「選定區位、房產換股、大膽出價」等三大策略來篩選，之後再逢此時市場信心普遍不足之際，可望買到屬意的標的及價格，對自用者甚至投資置產來說，現在都是一大買好房契機。

首先「選定區位」，曾是「川粉」的陳益盛分析，川普成為成功企業家，甚至當上兩屆美國總統，最重要策略之一就是「選對區位、買對產品」。

陳益盛表示，即使川普總統的關稅戰造成全球大混沌，這樣的買房策略仍然適用。

陳益盛強調，台灣股民都在關心要不要加碼買台積電（2330）、鴻海（2317），因為大多數人都看好台灣的護國神山們，認為是逢低進場的契機，至於買到8字頭算是賺到、還是虧到，就各自有不同解讀。

同理，陳益盛指出，購屋人也應該看好一些特定的區位或產品，一旦有好標的釋出，正好是進場購入契機；除了川普外，有許多知名及低調地產大亨，如香港鉅富李嘉誠等，都是從1992年SARS疫情期間開始進場，資產價值累積至今已逾三至五倍不等，甚至更高，如果口袋備有資金，危機就是轉機。

其次「房產換股」；陳益盛分析，房地產也換股，亦即轉換更有投報率或增值性的產品；股市投資中，不少投資人持股從傳產換電子股，或把電子股換金融股，選擇更看好或更穩健的產業、企業來投資。

同理，他表示，房地買賣也能從郊區換到市區、從無捷運換成有捷運、從老屋換新屋等，讓產品選擇更好；而另一種策略則更具潛力，即長期持有不動產，以具有持續性收益產品為佳，兼具增值潛力更理想，如捷運周邊公寓、透天老房子，短期好收租，長期具都更重建效益。

他指出，若購屋人對更穩定收益有高需求，則可以選擇都會區商辦產品，出租率高、投報率也普遍高於住宅；長期投資房地產的川普也曾經說過，買房的另一大誘因「穩定的現金流」，讓他可以做充分的資金運用。總之，好產品不缺買家，只缺釋出，因此此時也正是其中一大買好房的機會點。

最後「大量供給區、大膽出價」，陳益盛指出，尤其是稀有產品釋出，下手要快。

高房價之下，如何進行不動產布局，陳益盛認為，應把握三個重點，第一「機能便利優於選新舊」，第二「同地段選口碑、品牌佳建商」，第三同等級產品選「公設低、管理佳」物件。