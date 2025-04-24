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在野提議普發現金 卓揆首表態不是最佳解決方案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。記者黃婉婷／攝影
行政院長卓榮泰。記者黃婉婷／攝影

在野黨提出要普發現金一萬元，對此，行政院長卓榮泰24日，明確表態，稱國家面臨外交、軍事及財政重大衝擊，普發現金並非此時最好的解決方案。

財政部日前公布去年全國賦稅收入實徵淨額高出預算數5283億，藍白拋出普發現金構想，更有意將其法制化，由於國際有普發現金因應關稅衝擊的作法，在野黨也倡議可將普發現金列為照顧民生手段之一。

不過，卓榮泰指出，把現金發在每個人的手上是一件快樂的事，但對國家長遠整體發展而言，應該要有更合理做法，這次特別條例草案涵蓋廣闊，應讓國家資源用在最有需要的地方，才是善用資源。

卓榮泰透露，政府先前就有設定好對弱勢的補助，與其把1萬發給每個過人，不如發5000元給沒有5000元的人；另因應地緣政治影響，台灣又是遭受中共極力侵擾的動態地區，也要維持台灣安全與韌性。

「我們不認為用一個法案將未來的歲計賸餘固定使用是一種好的方式。」卓榮泰指出，國家正面臨外交、軍事及財政重大衝擊，普發現金並非此刻最好的解決方案，「這不是我現在認為最好的方式」。

卓榮泰 普發現金 財政部

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